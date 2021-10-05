Dünya İsrailden İrana Karabağ yalanlaması Aptalca
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İsrail'den İran'a 'Karabağ' yalanlaması: Aptalca

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi, İran'ın kendilerini hedef alan "Karabağ'da asker bulunduruyorlar" iddialarını 'aptalca' diyerek yalanladı.

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Haber Merkezi AA
İsrailden İrana Karabağ yalanlaması: Aptalca
Aleksandr Ben Zvi

Başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Zvi, İran'ın, İsrail'in Karabağ bölgesinde asker bulundurduğuna dair iddialarını reddetti.

"MARSLILARIN DA ORADA OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRLER"

Zvi, "Bunun çok büyük bir aptallık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karabağ'da hem Rus hem de Türk askerleri bulunuyor. Onlar (İranlılar) fantezi yaptığında Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Azerbaycan'ın bazı bölgelerinde askeri varlığını sürdürdüğünü ileri sürmüştü.

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