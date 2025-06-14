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İsrail'den İran'a yeni saldırı mesajı: 'Tahran yolu açıldı'

İsrail'den İran'a yeni saldırı mesajı: 'Tahran yolu açıldı'

11:2514/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
AA
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İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, Zamir ve Bar'ın durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.


Zamir ve Bar, İsrail'in İran'a ait karadan karaya ve karadan havaya füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.


İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Bar, İran'da yüzlerce hedefi vurduklarını ileri sürdü.


Bar, vurdukları yüzlerce hedef arasında çok sayıda füze bataryasının da bulunduğunu kaydetti.


Karadan havaya füze bataryalarının hedef alınmasıyla İsrail'in İran hava sahasında hareket özgürlüğü kazandığını iddia eden Bar, İsrail'in ilk kez Tahran'da savunma unsurlarını hedef aldığını ileri sürdü.


İsrail ordusu, İran'da hedef alınan karadan karaya füze bataryalarının görüntülerini paylaştı.


  • İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de son 24 saat içinde İran hava savunma sistemlerinin büyük kısmının yok edildiği öne sürüldü.

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