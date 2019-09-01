İsrail’den Lübnan sınırına sevkiyat

İsrail’in Hizbullah örgütü ile artan gerilim sonrası Lübnan sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yaptığı bildirildi. Tel Aviv merkezli yayın yapan Channel 13’ün haberine göre, İsrail ordusu, bölgeye çok sayıda topçu bataryası gönderdi. Haberde, İsrail ordusunun, bölgede son dönemde artan gerilimin ardından İsrail’in kuzey sınırını güçlendirmeye karar verdiği ifade edildi. İbranice yayın yapan Yediot Ahranot gazetesi de, dün günün erken saatlerinde gerçekleştirilen sevkiyatın görüntülerini yayınladı. Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut’un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail’e ait 2 İHA düşmüştü. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bu saldırıların işgal anlamı taşıdığını ve bölgedeki istikrarın bozulduğunu söylemişti.

Askeri araçlara vitrin mankeni

Sevkiyat görüntüsü

Öte yandan İsrail’in, Lübnan sınırında halihazırda bulunan askeri araçların içine vitrin mankenleri yerleştirdiği görüldü. Lübnan ve İsrail merkezli kaynakların aktardığı fotoğraflarda, askeri araçların içinde gerçek askerler yerine askeri kamuflaj giydirilmiş vitrin mankenleri olması dikkat çekti. İsrail’in bu adımı sosyal medyada dalga konusu oldu.