Dünya İsrailden Lübnan sınırına sevkiyat
ORTADOĞU

İsrail’den Lübnan sınırına sevkiyat

İsrail, Hizbullah ile artan gerilim sonrası Lübnan sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yapıyor. Kuzey sınırına çok sayıda topçu bataryası gönderen İsrail ordusu, bölgedeki askeri araçların içine ise gerçek askerler yerine askeri kamuflaj giydirilmiş vitrin mankenleri yerleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail bölgeye yaptığı sevkiyatlara devam ediyor.
İsrail bölgeye yaptığı sevkiyatlara devam ediyor.

İsrail’in Hizbullah örgütü ile artan gerilim sonrası Lübnan sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yaptığı bildirildi. Tel Aviv merkezli yayın yapan Channel 13’ün haberine göre, İsrail ordusu, bölgeye çok sayıda topçu bataryası gönderdi. Haberde, İsrail ordusunun, bölgede son dönemde artan gerilimin ardından İsrail’in kuzey sınırını güçlendirmeye karar verdiği ifade edildi. İbranice yayın yapan Yediot Ahranot gazetesi de, dün günün erken saatlerinde gerçekleştirilen sevkiyatın görüntülerini yayınladı. Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut’un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail’e ait 2 İHA düşmüştü. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bu saldırıların işgal anlamı taşıdığını ve bölgedeki istikrarın bozulduğunu söylemişti.

  • Askeri araçlara vitrin mankeni
  • Sevkiyat görüntüsü
  • Öte yandan İsrail’in, Lübnan sınırında halihazırda bulunan askeri araçların içine vitrin mankenleri yerleştirdiği görüldü. Lübnan ve İsrail merkezli kaynakların aktardığı fotoğraflarda, askeri araçların içinde gerçek askerler yerine askeri kamuflaj giydirilmiş vitrin mankenleri olması dikkat çekti. İsrail’in bu adımı sosyal medyada dalga konusu oldu.

İsrail işgal güçleri Gazze'de 54 Filistinliyi yaraladı
DÜNYA
İsrail işgal güçleri Gazze'de 54 Filistinliyi yaraladı

CIA destekli Körfez tezgahı

CIA destekli Körfez tezgahı

BAE ve CIA liderliğinde sınırda Türkiye karşıtı kışkırtmalar başladı.
Bir teselli ver

Bir teselli ver

​İmamoğlu'nun '16 milyon'un size selamı var' sözü tepki topladı.
Şimdi ABD düşünsün

Şimdi ABD düşünsün

Erdoğan harekat için süre belirterek ABD'ye gözdağı verdi.
Teksas'ta silahlı saldırı

Teksas'ta silahlı saldırı

​ABD Polisi: En az 5 ölü, 21 yaralı var. Saldırganlardan biri öldürüldü.
Rize'nin bileği bükülmüyor

Rize'nin bileği bükülmüyor

Beşiktaş sahasında Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.
Falcao'da mutlu son

Falcao'da mutlu son

Sarı kırmızılılar, Monaco ile her konuda anlaşma sağladı.
Genç pilot <br>hayatını kaybetti

Genç pilot
hayatını kaybetti

22 yaşındaki Hubert yaşam mücadelesini kaybetti.
Sabrımız yok

Sabrımız yok

Cumhurbaşkanı sınıra güvenli bölge açıklamasında bulundu.
Yıl sonunda başlıyor

Yıl sonunda başlıyor

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan güzel haberi verdi.
Vira Bismillah

Vira Bismillah

​Cumhurbaşkanı, Poyrazköy'deki balık sezonu açılışında konuştu.
Ev sahipleri<br> için son 4 ay

Ev sahipleri
için son 4 ay

Enerji kimlik belgesi alınması gerekiyor.
5 polis açığa alındı

5 polis açığa alındı

Batman'daki korkunç olayla ilgili valilikten açıklama.
2 bin 500 polis<br>adayı alınacak

2 bin 500 polis
adayı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığından açıklama yapıldı.
Bursa'da vahşet

Bursa'da vahşet

Öldürülüp bacaklarından ağaca astılar.
Başkent'te toplu taşımaya zam

Başkent'te toplu taşımaya zam

​2 Eylül'den itibaren yeni tarifeler geçerli olacak.
Formayı giydi<br>pozunu verdi

Formayı giydi
pozunu verdi

​Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızını kadrosuna kattı.
Hint işkencesi

Hint işkencesi

Keşmirliler, insanlık dışı işkencelere maruz kalıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.