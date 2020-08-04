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Dünya İsrailden Şamdaki rejim ordusuna saldırı Komuta merkezleri ve askeri üsler vuruldu
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İsrail'den Şam'daki rejim ordusuna saldırı: Komuta merkezleri ve askeri üsler vuruldu

İsrail’e ait savaş uçakları ve helikopterleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde konuşlu Esed rejimi ordusu hedeflerine saldırı düzenledi. Saldırıda, rejim ordusuna ait komuta merkezleri, askeri üsler, karadan havaya füze rampaları ile gözetleme ve istihbarat noktaları vuruldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin, dün işgal altındaki Golan Tepeleri’nin güneyinde patlayıcı maddelerle saldırı girişimine karşılık olarak Suriye’nin güneyindeki hedeflere saldırdığını duyurdu.

  • Adraee, saldırıda, rejim ordusuna ait komuta merkezleri, askeri üsler, karadan havaya füze rampaları ile gözetleme ve istihbarat noktalarının vurulduğunu belirtti.

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İsrail’in kendisine yönelik saldırılara karşılık vermeye devam edeceğine vurgu yapan Adraee, Beşşar Esed rejiminin Suriye topraklarından İsrail’e yönelik yapılan eylemlerden sorumlu tutulduğunu kaydetti.

Öte yandan Esed rejiminin haber ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Şam’ın güneybatı kırsalına düzenlenen saldırılara karşılık verdiğini iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Hidai Zilberman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün gece 4 kişilik bir grubun Suriye-İsrail sınırından geçerek İsrail hedeflerine saldırı düzenlemeye kalkıştığını, grup üyelerinin öldürüldüğünü belirtmişti.

Zilberman, söz konusu grubun hangi tarafa mensup olduğunu belirtmezken, İsrail’in saldırıya karşılık verebileceğini ifade etmişti.

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İsrail'in Suriye'ye saldırıları

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Esed rejimine ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de Esed rejimi ve Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunu iddia ediyor.

İsrail ilk kez 2019’un sonlarında, Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başlamıştı.

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