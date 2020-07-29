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Dünya İsrail Hafterden vazgeçmiyor Terör örgütüne askeri, lojistik ve istihbari destek verilsin talebi
ORTADOĞU

İsrail Hafter’den vazgeçmiyor: Terör örgütüne askeri, lojistik ve istihbari destek verilsin talebi

İsrail merkezli düşünce kuruluşu BESA (Begin-Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi), Tel Aviv yönetiminin Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere lojistik, istihbari ve eğitim desteği sağlaması ve ABD üzerindeki nüfuzunu kullanarak Washington'un Trablus hükümetine desteğini durdurması gerektiğini yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrail (Arşiv)
İşgalci İsrail (Arşiv)

Irina Tsukerman imzasıyla yayımlanan "İsrail, Libya'da kendisini Türkiye, İran ve ABD ile karşı karşıya mı bulacak?" başlıklı makalede, İsrail'in, "müttefiklerinin ortak düşmanlara karşı savaşıp galip gelmesinde, onlara yardım etmek için çatışmalara doğrudan müdahil olmak zorunda olmadığına" işaret edilen makalede, şu öneriler dikkati çekti: "İsrail, Libya'da (Hafter'e bağlı sözde) "Libya Ulusal Ordusu" askerlerinin eğitilmesi, önemli lojistik ve istihbarat desteği sağlanması ve Ulusal Mutabakat Hükümetine, düşman İslamcı milislere ve devlet aktörlerine desteğini sonlandırması için Washington üzerinde siyasi etki kurma şeklinde bir rol oynayabilir."

Terörist Hafter

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Libya’da ağır darbe alan darbeci Hafter, İsrail'den destek dilendi

Libya'da ağır darbeler alan Hafter'in son umudu İsrail
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Libya'da ağır darbeler alan Hafter'in son umudu İsrail
İsrail ordusu ve istihbaratının Hafter'e siyasi ve askeri destek sağladığı ortaya çıktı. Hafter güçlerine sofistike hava savunma sistemleri yollayan İsrail ordusu, 2015 yılında Libya'da Hafter lehine hava saldırıları dahi düzenledi. Ürdün'deki gizli bir toplantıda Hafter militanlarından 6 milyon dolar alan Tel Aviv yönetimi, Washington'daki lobi gücünü Hafter için kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu ilişkilerin inşa edilmesinde önemli bir rol üstlendi.

BAE-MISIR ÜZERİNDEN YARDIM

  • Makalede, Hafter güçlerinin de "Kuzey Afrika'daki düşman İslamcı ağın" yayılmasını engellemek için "İsrail'le ortak çalışmaktan yana olduğu" ifade edildi. İsrail'in Libya'daki operasyonlarda rol aldığına dair şimdiye kadar bir kanıt olmadığına işaret edilen makalede, ancak Tel Aviv'in zaten "Hafter destekçisi Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yardım ettiği" kaydedildi. Rusya'nın ise "bölgede nüfuz elde etmek için kendi ajandasını yürüterek Hafter'i desteklediğine" işaret edilirken, Hafter saflarındaki Afrikalı paralı savaşçıların da sözde "terörizm karşıtı dörtlü ittifaka" daha fazla entegre olduğu savunuldu. Türkiye'nin Libya hükümetine desteğinin ardından Hafter güçlerinin "başarısızlıklardan muzdarip" olduğuna ve bu nedenle İsrail'in "çetrefilli bir durumda" bulduğuna dikkati çekildi. Hafter güçlerinin "eğitim kapasitelerinin oldukça zayıf olduğu ve müttefiklerinden bu yönde sınırlı destek aldıklarının" altı çizilirken, İsrail'in, savaşa doğrudan dahil olmadan "bu alanlarda yardımcı olabileceği" önerisinde bulunuldu.Makalede ayrıca İsrail'in, "terörist ve İslamcılardan" desteğini çekmesi için "Washington'u mutlaka ikna etmesi gerektiği" vurgulandı.

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