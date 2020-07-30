Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Kanadalı Yahudi aktör Seth Rogen İsraille ilgili yalanlarla beslendim
AMERİKA

Kanadalı Yahudi aktör Seth Rogen: İsrail'le ilgili yalanlarla beslendim

Kanadalı Yahudi aktör Seth Rogen, Filistin topraklarının işgalini eleştirerek "Yahudi devletinin Filistinlilere ait topraklar üzerinde kurulduğu görmezden gelinir. Yahudi gençlere Filistin topraklarında yaşayan birileri olduğunu söylemezler. İsrailli gençleri gerçeğe dahil etmezler. Hayatım boyunca İsrail'le ilgili yalanlarla beslendim." dedi. Çocukluğunu ve gençliğini Kanada'nın Vancouver eyaletindeki Yahudi okullarında ve kamplarında geçiren Seth Rogen, Yahudi gençlerinin İsrail'e ilişkin gerçek olmayan bilgilerle büyütüldüğünü vurgulayarak "İsrailli gençlere Filistin topraklarında yaşayan birileri olduğunu asla söylemezler.

Haber Merkezi AA
Rogen, Yahudi devletinin, Filistinlilerin her zaman yaşadığı topraklar üzerinde kurulduğu gerçeğinin saklandığına dikkati çekti.
Rogen, Yahudi devletinin, Filistinlilerin her zaman yaşadığı topraklar üzerinde kurulduğu gerçeğinin saklandığına dikkati çekti.

Kanadalı Yahudi aktör Seth Rogen, Filistin topraklarının işgalini eleştirerek "Yahudi devletinin Filistinlilere ait topraklar üzerinde kurulduğu görmezden gelinir. Yahudi gençlere Filistin topraklarında yaşayan birileri olduğunu söylemezler. İsrailli gençleri gerçeğe dahil etmezler. Hayatım boyunca İsrail'le ilgili yalanlarla beslendim." dedi.

Rogen, WTFPod'da komedyen Marc Maron'un programına konuk oldu.

'İsrail'de yaşamayı hiç düşünmemiş'

Programda Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline ilişkin açıklamalarda bulunan Rogen, Yahudi devletinin, Filistinlilerin her zaman yaşadığı topraklar üzerinde kurulduğu gerçeğinin saklandığına dikkati çekerek İsrail'de yaşamayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.

Çocukluğunu ve gençliğini Kanada'nın Vancouver eyaletindeki Yahudi okullarında ve kamplarında geçiren Seth Rogen, Yahudi gençlerinin İsrail'e ilişkin gerçek olmayan bilgilerle büyütüldüğünü vurgulayarak "İsrailli gençlere Filistin topraklarında yaşayan birileri olduğunu asla söylemezler. Sanki orada devamlı Yahudiler yaşıyormuş gibi davranırlar. Yahudi gençleri gerçeğe dahil etmezler." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de bir Yahudi olarak hayatı boyunca İsrail'le ilgili yalanlarla beslendiğinin altını çizen Rogen, "Babam çocukken 'Herkes Yahudilerden nefret ediyor. Bunun farkında ol' diye öğütlerdi. Ve dürüst olmak gerekirse genç yaşlardan itibaren bunu bana aşıladıkları için memnunum çünkü eğer böyle olmasaydı, sürekli Yahudilerden nefret edildiğini gördükçe ben de şaşırırdım." şeklinde konuştu.

İsrail Hafter’den vazgeçmiyor: Terör örgütüne askeri, lojistik ve istihbari destek verilsin talebi
DÜNYA
İsrail Hafter’den vazgeçmiyor: Terör örgütüne askeri, lojistik ve istihbari destek verilsin talebi

İsrail'den gizli destek: Mossad ajanları Hafter'in komutanlarını Mısır'da eğitiyor
DÜNYA
İsrail'den gizli destek: Mossad ajanları Hafter'in komutanlarını Mısır'da eğitiyor

İsrail, Lübnan’ı vurdu
DÜNYA
İsrail, Lübnan’ı vurdu
Abone Ol Google News
Bayram namazına hazırlanıyor

Bayram namazına hazırlanıyor

​Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılınacak.
Seçimler ertelensin

'Seçimler ertelensin'

ABD Başkanı Trump'tan başkanlık seçimi hamlesi.
Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Eyyam-ı bahur
sıcakları geliyor

Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacağı açıklandı.
Tüm illere <br>bayram talimatı

Tüm illere
bayram talimatı

​Sağlık Bakanı Koca, ilk müdürlüklerine talimatı verdi.
'En hafif tabirle soysuzluktur'

'En hafif tabirle soysuzluktur'

Bahçeli'den provokasyon yapanlara sert tepki.
Hangi taşı kaldırsalar çıkıyor

Hangi taşı kaldırsalar çıkıyor

İncelemeye gelen ekipler şaşkına döndü.

Türkiye'de ilk:<br> Müjdeli haber Ankara'dan

Türkiye'de ilk:
Müjdeli haber Ankara'dan

Beş aydır aşı çalışmalarını sır gibi saklıyorlardı.
Tek millet, iki devlet!

Tek millet, iki devlet!

Türkiye-Azerbaycan tatbikatından ilk görüntüler.
Dünyaya<br> mesaj verilirdi

Dünyaya
mesaj verilirdi

İslam dünyasının vitrini olan Osmanlı'da bayramlar nasıldı?
MHP'den <br>ihraç edildi

MHP'den
ihraç edildi

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt için karar verildi.
Tereddüt göstermeyeceğiz

Tereddüt göstermeyeceğiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar.
Dört ayrı senaryo hazırladık

Dört ayrı senaryo hazırladık

​Selçuk'tan okulların açılışına ilişkin yeni açıklama.
Bayram namazı<br> saat kaçta?

Bayram namazı
saat kaçta?

​İl il Kurban Bayramı namazı saatleri.
İYİ Parti'de Aylin Cesur isyanı

İYİ Parti'de Aylin Cesur isyanı

​Isparta İl Başkanı ve yedi ilçe başkanı zehir zemberek açıklama ile istifa etti.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler.
Vakalar arttı: Valilik harekete geçti

Vakalar arttı: Valilik harekete geçti

​Kurban Bayramı'nda bunları yapmak yasaklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.