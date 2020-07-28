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ORTADOĞU

Ortadoğu'da tansiyon yükseliyor: ​İsrail Lübnan’ı vurdu!

İsrail, Lübnan’ı vurdu

İsrail, Lübnan’ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı Hizbullah hedeflerini vurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, “Kuzey sınırlarımızda yaşananları takip ediyoruz. İran’ın Suriye sınırımıza asker konuşlandırmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Hizbullah da bazı İsrail hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail ordusu, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede meydana gelen bir “güvenlik olayı” nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı ve ardından Lübnan’ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurdu. İsrail basınında yer alan haberlerde, Hizbullah güçlerinin sınırda İsrail zırhlısını hedef almaya çalıştığı öne sürüldü.

Olayın hemen ardından İsrail ordusu, Lübnan’ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini bir süreliğine havan ve topçu atışlarıyla hedef aldı. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada, “Kuzey sınırlarımızda yaşananları takip ediyoruz. Politikamız açıktır. İran’ın Suriye sınırımızda askeri konuşlandırmasına izin vermeyeceğiz.” dedi. Bu arada Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

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