İsrail, Lübnan’ı vurdu

Savunma sanayinin yarım bırakılan hikayesi: Silah fabrikası nasıl soba fabrikasına dönüştürüldü?

Türkiye'de savunma sanayi alanında üretim yapan il özel fabrika 1925 yılında Şakir Zümre tarafından kuruldu. Kısa sürede büyük başarılar elde eden Zümre, 300, 500 ve 1000 kg ağırlığında bombalar üretti. Türkiye denizaltı su bombaları üreten bir ülke konumuna ulaştı. Bu dönemde üretilen bombalar, Polonya, Yunanistan ve Mısır gibi ülkelere ihraç dahi edildi. Ancak bu sürecin akamete uğratılması ABD'nin yardımları ile başladı. Peki nasıl? Türkiye'nin savunma sanayi serüvenini 100 yıl önce başlatan Şakir Zümre'nin yarım bırakılan hayalini anlattık: