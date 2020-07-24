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Dünya İsrail gazetesi Haaretz yazarı Fishman Erdoğanın Kuran okuması ile ürperdim, kimse bu olayın büyüklüğünü küçümseyemez
ORTADOĞU

İsrail gazetesi Haaretz yazarı Fishman: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim, kimse bu olayın büyüklüğünü küçümseyemez

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı, gün boyu dünya basını tarafından yoğun ilgi gördü.Yazıları İsrail gazetesi Haaretz'de yayınlanan Amerikalı akademisyen Louis Fishman ise çok çarpıcı bir yorum yaptı. Fishman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ndeki Kur-an'ı Kerim tilaveti anların fotoğrafını "Ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez" yorumu ile birlikte paylaştı.


Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ndeki Kur-an'ı Kerim tilavetinde Fatiha ve Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ndeki Kur-an'ı Kerim tilavetinde Fatiha ve Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra bugün aslına döndü ve ibadete açıldı. Bu tarihi gün dünya basınının da ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii içerisinde gerçekleştirdiği Kur-an'ı Kerim tilaveti ise güne damga vuran gelişmelerdendi. Yorum ve analizleri İsrail gazetesi Haaretz'de yayınlanan Amerikalı akademisyen Louis Fishman da bu tarihi günü ilgiyle takip edenler arasındaydı. Fishman, Twitter hesabı üzerinden açılışa dair dikkat çeken çekici paylaşımlarda bulundu.

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"Ürperdim, kimse bu olayı hafife alamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur-an'ı Kerim tilavetini takip eden ve o anların fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Fishman, dinlerken ürperdiğini ve bu olayın kimse tarafından küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.

  • Fishman, İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu tarihi anda Ayasofya’da Erdoğan'ı Kur'an okurken duyduğumda ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez."

Louis Fishman, Twitter'da @Istanbultelaviv uzantılı hesabı kullanıyor.

Türkiye'yi yakından takip ediyor

ABD'li yazar ve akademisyen Fishman, İsrail'in en eski ve en etkili günlük gazetesi Haaretz'de makaleler yayınlıyor. Fishman, Türkiye ve Filistin-İsrail konularıyla özel olarak ilgileniyor. Halen New York Şehir Üniversitesi Brooklyn College’da öğretim üyeliği yapan Fishman, Osmanlı Filistini’nin son dönemlerini mercek altına alıyor. İngilizce, İbranice, Arapça, Türkçe, Almanca ve Fransızca bilen akademisyen, çalışmalarını daha çok Türkçe, Arapça ve İbranice kaynaklar üzerinden gerçekleştiriyor. Hayatını ABD, İsrail ve Türkiye arasında sürdüren ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde ders veren Fishman, İsrail-Filistin Sorunu ve Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında makaleler kaleme alıyor.

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İsrail gazetesi Haaretz yazarı Fishman: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim, kimse bu olayın büyüklüğünü küçümseyemez

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı, gün boyu dünya basını tarafından yoğun ilgi gördü.Yazıları İsrail gazetesi Haaretz'de yayınlanan Amerikalı akademisyen Louis Fishman ise çok çarpıcı bir yorum yaptı. Fishman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ndeki Kur-an'ı Kerim tilaveti anların fotoğrafını "Ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez" yorumu ile birlikte paylaştı.


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