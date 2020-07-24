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Dünya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin açılışına yabancı medyadan yoğun ilgi
AVRUPA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yabancı medyadan yoğun ilgi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Ayasofya’da yıllar sonra ilk kez kılınacak olan Cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar, tarihi yarım adayı doldurdu. Çok sayıda ülkeden basın mensubu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programını takip ediyor. Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda da ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Ayasofya çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi
Ayasofya çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programı, Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkenin medyasından ilgi görüyor.

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki programı çok sayıda yabancı ülkenin basın mensubu da takip ediyor.

Açılış için Müslüman coğrafyalardan ve Avrupa ülkelerinden gelen medya mensupları, meydanda kendileri için oluşturulan platformda yayın yapıyor.

Sosyal medyada yoğun ilgi

Caminin ibadete açılması, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının #AyasofyaCamii etiketi ile yaptığı paylaşımlar Twitter'da ilk sırada yer aldı.

Açılış etkinliği televizyon kanallarında olduğu gibi sosyal medya platformlarında da canlı yayınlanıyor.

Dünya medyası bu tarihi günü ve yaşanan eşsiz heyecanı okuyucularına şu ifadelerle aktardı;

Deutsch Welle

"İstanbul'un Ayasofyası, müzeden camiye dönüştürüldüğünden bu yana ilk kez Müslüman Cuma namazlarına ev sahipliği yapacak. Başlangıçta bir katedral olan Ayasofya, 1.500 yıldır İstanbul'un kalbinde yer alıyor."

Reuters

"Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından 1.500 yıldır saygı gören bir yapı olan Ayasofya yeniden camii oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilanın ardından ilk cuma namazı için binlerce Türk Cuma günü erken saatlerde Ayasofya yakınlarında toplandı."

Gençler 'Allahu Ekber Kebira' nidalarıyla Ayasofya yürüyor
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Gençler 'Allahu Ekber Kebira' nidalarıyla Ayasofya yürüyor
Heyecanla beklenen gün geldi. Danıştay'ın kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 86 yıl sonra 'cami' statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılacak. Bu tarihi anda Ayasofya Camii'nde Cuma namazı kılmak isteyen gençler tekbir getirerek Çemberlitaş'tan namazın kılınacağı alana doğru ilerledi.

Canlı takip ediliyor

Program, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel sosyal medya hesaplarından ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adına açılan resmi Twitter hesabından da izlenebiliyor.

Ayrıca, alanda bulunan birçok vatandaş cep telefonları aracılığıya programdan anlık görüntü paylaşıyor.

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