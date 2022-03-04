Dünya İsrailden Ukraynanın Rus medyasını engelle talebine ret
AVRUPA

İsrail'den Ukrayna'nın 'Rus medyasını engelle' talebine ret

Tel Aviv, Ukrayna'nın İsrail'de yayın yapan Rus medya kuruluşlarını engelleme talebini geri çevirdi. Buna karşılık, İsrail İletişim Bakanı "demokraside yayınların yasaklanmasının geniş kapsamlı sonuçları olan trajik bir olay olduğunu" iddia ederek bu yönde atılacak adımın yasal bir dayanağı olması gerektiğinin altını çizdi.

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Haber Merkezi AA
İsrailden Ukraynanın Rus medyasını engelle talebine ret
Foto/arşiv

İsrail'deki Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, İletişim Bakanı Yoaz Hendel'e Rus medyasının İsrail'de yayın yapmasını engellenmesi talebinde bulundu.

İsrail, Korniychuk'un, Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik haber ajansının engellenmesi talebini reddetti.

Gazetenin haberinde, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin, Rus kanallarının "Ukrayna halkının moralini bozduğunu" düşündüğünü aktardı.

Buna karşılık, İsrail İletişim Bakanı "demokraside yayınların yasaklanmasının geniş kapsamlı sonuçları olan trajik bir olay olduğunu" iddia ederek bu yönde atılacak adımın yasal bir dayanağı olması gerektiğinin altını çizdi.

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