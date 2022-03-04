İsrail'den Ukrayna'nın 'Rus medyasını engelle' talebine ret Tel Aviv, Ukrayna'nın İsrail'de yayın yapan Rus medya kuruluşlarını engelleme talebini geri çevirdi. Buna karşılık, İsrail İletişim Bakanı "demokraside yayınların yasaklanmasının geniş kapsamlı sonuçları olan trajik bir olay olduğunu" iddia ederek bu yönde atılacak adımın yasal bir dayanağı olması gerektiğinin altını çizdi.

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