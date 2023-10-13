İsrail'den vatandaşlarına 'cuma' uyarısı: Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durun

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi daha öldürdü. Bakanlık verilerine göre, son olayla birlikte 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 36'ya, yaralıların sayısı da 650'ye yükseldi.