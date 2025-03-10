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İsrail’den yardım dilendi

İsrail’den yardım dilendi

04:0010/03/2025, Monday
G: 10/03/2025, Monday
Yeni Şafak
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Selim Narlı.
Selim Narlı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Nusayri lideri olduğunu iddia eden Selim Narlı isimli şahıs, korsan miting düzenleyerek Suriye'deki Nusayri topluluğu için İsrail'den himaye istedi. Narlı konuşmasında Türkiye Devleti’ni tehdit ederek, “Buradaki konuşmamız eğer etkili olmazsa yapacaklarımızdan siz sorumlusunuz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Şişli’de bulunan Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapılmaması için bazı tedbirler alındı.

Suriye sahilinde Nusayri nüfusun yoğun yaşadığı Lazkiye, Tartus ve Ceble kentlerinde yaşananlar sonrasında Türkiye de alarma geçti. Türkiye’deki herhangi bir provokasyon yaşanmaması için tedbirler alınıyor. Ancak Hatay Samandağ’da Nusayri lideri olduğunu iddia eden Selim Narlı isimli şahıs, korsan miting düzenleyerek Suriye’deki Nusayri topluluğu için İsrail’den himaye isteyerek provokasyona imza attı.

SKANDAL AÇIKLAMA

Sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan videoda Narlı konuşmasında Türkiye Devleti’ni tehdit ederek “Buradaki konuşmamız eğer etkili olmazsa yapacaklarımızdan siz sorumlusunuz. Ya Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri oradaki zulmü durdurur ya da ben İsrail hükümetinden talepte bulunacağım” ifadelerini kullandı.

KONSOLOSLUKTA TEDBİR

Öte yandan Şişli’de bulunan Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapılmaması için bazı tedbirler alındı. Şişli Kaymakamlığı, ilçede her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli ilçemizde 9-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır.”

YOLLAR KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de Başkonsolosluk çevresinde tedbiri kapsamında bazı yolları trafiğe kapattı. Vatandaşları alternatif güzergahlara yönlendirdi.



#Selim Narlı
#Nusayri
#İsrail

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