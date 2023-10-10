İsrail'den Hamas’a dijital darbe: Kripto para hesaplarını dondurdu

Bu yazıya başladığım an itibariyle, İsrail’in Gazze’ye uçaklı, tanklı, roketli, bombalı… saldırılarıyla ilgili son durumu, Anadolu Ajansı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz şöyle iletiyordu: “Kameraman arkadaşım Metin Kaya ile birlikte Gazze sınırına sıfır olan Sderot’tayız. Burası çatışmaların en yoğun yaşandığı yer. Şu an İsrail Gazze’yi çok yoğun bir şekilde bombalıyor, patlama ve uçak sesleri hiç kesilmiyor. Hamas ise İsrail tarafına aralıklarla roket atıyor.” Bu bilgiyle