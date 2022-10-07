​İsrail’e 4 yıl sonra elçi.

Büyükelçi atamaları belli oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 41 büyükelçiye görevli oldukları ülkeleri dün tebliğ etti. Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme dönemi kapsamında beklenen büyükelçi ataması da gerçekleşti. 4 yıllık aranın ardından İsrail'e büyükelçi atandı. Şakir Özkan Torunlar, Tel Aviv Büyükelçisi oldu. Ülkelerden uygunluk istendikten sonra atamalara ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlanacak.

İSRAİL’İ İYİ TANIYOR

Dışişleri Bakanlığı’nda Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Torunlar, İsrail’le ilişkilerde son derece tecrübeli bir isim. Torunlar 2010-2014 arasında Kudüs Başkonsolosluğu ve Filistin Büyükelçiliği yaptı. 2014 itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü olan Torunlar, 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu. Torunlar, geçen yıldan beri Dış Politika Danışma Kurulu üyesiydi.

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ÖNAL NEW YORK’TA

Atamalarla birlikte bakanlıktan kritik isimler de önemli merkezlere gidiyor. Buna göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal New York BM Daimi Temsilciliği'ne, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği görevine getirildi. Ayrıca Levent Gümrükçü NATO Daimi Temsilciliği’ne, Selçuk Ünal Lahey Büyükelçiliği'ne, Murat Karagöz ise Lizbon Büyükelçiliği'ne atandı.

FEYZİOĞLU LEFKOŞA’YA

Listede dikkat çeken isimlerden biri de Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Metin Feyzioğlu oldu. Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı. Yeni görevlendirmelerde kritik adresler de dikkat çekiyor. Londra Büyükelçiliği'ne Koray Ertaş, Atina Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes atandı.

GÜNDEM İsrail'e dört yıl sonra yeni büyükelçi atandı