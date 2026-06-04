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İsrail'e akademik boykot

İsrail'e akademik boykot

04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Berlin'de de geçen hafta İsrail'e 'akademik boykot' çağrısında bulunularak Filistin yanlısı protesto düzenlendi.
Berlin'de de geçen hafta İsrail'e 'akademik boykot' çağrısında bulunularak Filistin yanlısı protesto düzenlendi.

Belçika'da 4 bin 500'den fazla öğrenci ve akademisyen, ülkedeki yüksek öğrenim kurumlarından İsrail ile akademik bağlarını kesmelerini istedi. Akademisyenler, öğrenciler ve kamuoyunca tanınan bazı isimlerin imzasını taşıyan açık mektuba, 1100'den fazla profesörün yanı sıra filozof Slavoj Zizek, gazeteci Rudi Vranckx ve yazar Ish Ait Hamou'nun da aralarında bulunduğu 4 bin 500'den fazla kişi imza attı.

Akademisyenlerin açık mektubunda, üç Belçika üniversitesinin BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ile Prof. Dr. Noura Erakat'a fahri doktora unvanı vermesine atıfta bulunularak böylece insan haklarına bağlılık gösterildiği belirtildi. "Ancak tarih yalnızca törenlerle yazılmaz. Alkışlar dindikten sonra Albanese ve Erakat'a verilen payenin sonuçları artık göz ardı edilemez" denilen mektupta, Filistin'deki durumun "giderek kötüleştiği" belirtilerek, İsrail'in bölgedeki eylemlerine de değinildi.

İmzacılar, İsrail'in ateşkesleri ihlal ettiğini ve "Gazze Doktrini" olarak nitelendirdikleri yaklaşımı Lübnan'a genişlettiği aktarıldı. Açık mektupta, Belçika'daki üniversite ve yüksekokulların İsrail ile tüm akademik işbirliklerini derhal sonlandırması ve yeni işbirlikleri için acilen moratoryum ilan etmesi talebinde bulunuldu. İmzacılar ayrıca Dell, Teva ve Microsoft'un da aralarında bulunduğu şirketlerle yapılan sözleşmelerin sonlandırılması çağrısında bulundu. Mektupta Avrupa düzeyinde koordineli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği belirtildi.



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