Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsraile gereken dersi verelim
ORTADOĞU

İsrail’e gereken dersi verelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in katliamlarını durdurmak için başlattığı telefon diplomasisini bayramda da sürdürerek Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü. Erdoğan, Caparov’a İsrail’e gereken dersin verilmesi için uluslararası girişimlerde Kırgızistan’ı da yanlarında görmek istediklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail’e gereken dersi verelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in katliamlarını durdurmak amacıyla başlattığı telefon diplomasisini sürdürüyor.

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefonla görüşen Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve baskıları görüştü. Görüşmede, Erdoğan ile Muhammed karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in saldırıları yeni katliamların habercisidir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in saldırıları yeni katliamların habercisidir
  • Erdoğan gün içinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail’e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan’ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti. Erdoğan, Afganistan lideri Eşref Gani ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile de Filistin’i konuştu, bayram tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı ile görüştü

Bayram namazını Marmaris Millet Camii’nde kılan Erdoğan daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayram namazını Marmaris Millet Camii’nde kılan Erdoğan daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Öte yandan Erdoğan, bayram namazını Marmaris Millet Camii’nde kıldı. Erdoğan, namazdan sonra vatandaşlarla sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı. Erdoğan, sosyal medyadan da Ramazan Bayramı’nı kutladı. Erdoğan paylaşımında, “Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabb’imden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Gazze direniyor

Gazze direniyor

​Aşkelon semalarında çok sayıda patlama oldu.
Binancee soruşturma

Binance'e soruşturma

ABD, kripto borsası için düğmeye bastı.
BMden bale diplomasisi

BM'den bale diplomasisi

Guterres'in ciddiyetsizliği tepki çekti.
İşgalci İsrail kara<br> saldırısına başladı

İşgalci İsrail kara
saldırısına başladı

İşgalcilerin Gazze'ye girdiği duyuruldu.
Çocuk katili <br>bayramda saldırdı

Çocuk katili
bayramda saldırdı

Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda şehit sayısı 109'a yükseldi.
Metrobüste sıcak dakikalar

Metrobüste sıcak dakikalar

Polis şahsa müdahale ederek kontrol altına aldı.

Umutlandıran tablo

Umutlandıran tablo

Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

​Konya Büyükşehir'den Çiftçiye 277 Milyon Lira Destek
Pendik'te feci kaza

Pendik'te feci kaza

Pikap otobüs durağına çarptı, 2 'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı.
İsrail terörü

İsrail terörü

​Gazze'de şehit sayısı 87'ye yükseldi.

Tarihin tanığı 5 yalnız minare

Tarihin tanığı 5 yalnız minare

Sessiz kalan kentte etkileyici manzaralar oluşturdu
Mersin'de şaşkına çeviren görüntü

Mersin'de şaşkına çeviren görüntü

D​ünyanın en büyük ikinci balinası olduğu kesinleşti.

Makas terörü!

Makas terörü!

Takla atan araçtaki üç kişi yaralandı.
Denizde<br>gören polisi aradı

Denizde
gören polisi aradı

​Dünyanın en büyük ikinci balinası karaya vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.