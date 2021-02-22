​İsrail’i korkutan adam: Mervan Barguti

Filistin siyaset sahnesinin en önemli aktörlerinden Mervan Barguti, 2001 yılından beri hapiste tutuluyor. Dönemin İsrailli muhalefet lideri Ariel Şaron’un 28 Eylül 2000 günü Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif ziyaretten sonra İkinci İntifada’nın patlak vermesiyle ön plana çıkan Barguti, İsrail tarafından tutuklanmıştı.
Somut bir suçlama yok
- Kendisine somut hiçbir suçlama yöneltilmeyen Barguti’nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a rakip çıkarak Fetih Hareketi’ni Hamas karşısında zayıflatmaması için bilinçli şekilde salıverilmediği yorumları yapılıyor.