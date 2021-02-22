Dünya İsraili korkutan adam Mervan Barguti
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​İsrail’i korkutan adam: Mervan Barguti

İsrail’i korkutan adam: Mervan Barguti

Filistin siyaset sahnesinin en önemli aktörlerinden Mervan Barguti, 2001 yılından beri hapiste tutuluyor. Kendisine somut hiçbir suçlama yöneltilmeyen Barguti’nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a rakip çıkarak Fetih Hareketi’ni Hamas karşısında zayıflatmaması için bilinçli şekilde salıverilmediği yorumları yapılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistin siyaset sahnesinin en önemli aktörlerinden Mervan Barguti, 2001 yılından beri hapiste tutuluyor. ​
Filistin siyaset sahnesinin en önemli aktörlerinden Mervan Barguti, 2001 yılından beri hapiste tutuluyor. ​

Filistin siyaset sahnesinin en önemli aktörlerinden Mervan Barguti, 2001 yılından beri hapiste tutuluyor. Dönemin İsrailli muhalefet lideri Ariel Şaron’un 28 Eylül 2000 günü Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif ziyaretten sonra İkinci İntifada’nın patlak vermesiyle ön plana çıkan Barguti, İsrail tarafından tutuklanmıştı.

Yüzyılın Anlaşması kâğıt üstünde kaldı
DÜNYA
Yüzyılın Anlaşması kâğıt üstünde kaldı

Somut bir suçlama yok

  • Kendisine somut hiçbir suçlama yöneltilmeyen Barguti’nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a rakip çıkarak Fetih Hareketi’ni Hamas karşısında zayıflatmaması için bilinçli şekilde salıverilmediği yorumları yapılıyor.
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