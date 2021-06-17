İsrail’i korkutan savcı istifa etti

Görevde kaldığı süre boyunca İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları ile ilgili öenmli kararlara imza atmış Uluslarası Ceza Mahmekesi (UCM) başsavcı Fatou Bensouda 9 yıllık görevini bıraktığını duyurdu. Bir veda mesajı yayımlayan Bensouda, “Savcılığın adil, etkili ve caydırıcı olmak için tarafların kim olduğuna bakmaksızın korkusuzca ve kayırmadan sadece hukuka dayanarak karar vermesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Karim Khan