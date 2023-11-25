300 kişilik hukuk ordusu İsrail'e karşı yeni bir hamle başlattı
Uluslararası Ceza Mahkemesi ile görüşüldü
Fransa'nın Lyon kentinde Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından iki saatlik bir görüşme için kabul edildiklerini bildiren Devers, görüşmenin detaylarını kamuya açık ve dağıtımı lisanssız bir dosya paylaşarak duyurdu. Görüşmeden çıkan sonuçla izlemeleri gereken yolu detaylarıyla birlikte açıkladı. Katledilen Filistinlilerin ailelerine ve yakınlarına yapmaları gereken başvuruları hatırlattı. Tüm bunların yanı sıra bireysel veya örgütsel olarak da başvuru yapmak isteyenler için ayrıntılı önergeler verdi.
İsrail'in soykırımlarını incelemek üzere başlatılacak yeni soruşturma sürecinin dört koldan ilerleyeceği belirtildi.
Bu dört kolun ise İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılar, Filistin toplumunu parçalamaya yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların boyutu, terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları ve sivillerin evlerine yapılan saldırılar nedeniyle meydana gelen toplu katliamların olduğu kaydedildi.
Soykırımların soruşturulacağı hukuki sürece ilişkin ilk toplantının Fransa'da yapılacağı aktarılırken, bu ilk acil durum aşamasından sonra uzun vadeli bir soruşturma aşamasının başlayacağı, Kudüs meselesi için ayrı ve yeni bir prosedür üzerinde çalışıldığı da eklendi.
Soruşturma yürütülmesi için harekete geçen avukatlar ayrıca her ülkede bir "Filistin için Avukatlar" komitesi kurulmasını da önerdi. Böylelikle Filistin halkı adına büyük bir dayanışma içerisinde olunduğu ve avukatların işlerini yapmalarına olanak tanıyacak bir hizmet oluşturulduğu ifade edildi.
Hukuk ordusunun temsilci avukatları Gilles Devers, Khaled Al-Shouli ve Abdelmajid Mrari'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısıyla görüşmelerinden sonra bilgilendirme amaçlı yayımladıkları belgede şu ifadeler yer aldı: