Yeterli sayıda Ulusal Komite oluşturulduğunda, Brüksel'deki bir toplantıda bu komiteleri bir araya getirecek olan Uluslararası Federasyonun kurulmasını organize edeceğiz. Federasyon esasen çok etkin bir web sitesine sahip kaynak organ olacaktır. Herkese açık genel bilgileri ulaştıracaktır. Stratejik hatları belirleyecek ve hareketin tutarlı olması için bilgi sağlayacaktır ancak yine de her şey komiteler tarafından; yani becerileri, yetenekleri ve uygunluklarıyla sahadaki avukatlar tarafından uygulanacaktır.