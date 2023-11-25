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Dünya

Soykırımcı İsrail'e karşı kurulan 300 kişilik avukat ordusundan yeni hamle: Kadroya Türk hukukçular da dahil oldu

Fransız avukat Gilles Devers, terör devleti İsrail'in katliamlarının soruşturulması amacıyla 300 avukattan oluşan bir 'hukuk ordusu' kurmuştu. Söz konusu hukuk ordusu ile mahkemede İsrail’in savaş suçlarına şahitlik etmek isteyen herkese kapının açık olduğunu vurgulayan Devers yeni bir hamlede daha bulundu. Devers, bu kez İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımların soruşturulması amacıyla yeni bir hukuki süreç başlatacaklarını belirtti. Gilles Devers'in öncülük ettiği 300 kişilik avukat ordusuna Türkiye'den Avukat Cihat Gökdemir ve Gülden Sönmez'in de dahil olacağı öğrenildi.

Mahmud Hüdayi Uysal
23:30 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 23:58 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
300 kişilik hukuk ordusu İsrail'e karşı yeni bir hamle başlattı

300 kişilik hukuk ordusu İsrail'e karşı yeni bir hamle başlattı

Geçtiğimiz günlerde Fransız avukat Gilles Devers, 10 gün içerisinde 300 avukattan oluşan bir '
' kurmuş ve verdiği röportajda, "İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair dernekler ve sendikalar adına şikayette bulunduk. Filistin davası tüm ulusal ve uluslararası mahkemelere görülecek." ifadelerini kullanmıştı. Fransa'nın en önde gelen avukatlarından biri olarak kabul edilen Devers, İsrailli yetkililere sert bir de uyarıda bulunmuştu:
"İsrail yetkililerini karanlık bir kader bekliyor. Yaptıklarının cezasını çekecekler!"
Fransız avukat Gilles Devers, 2023

Uluslararası Ceza Mahkemesi ile görüşüldü

Fransa'nın Lyon kentinde Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından iki saatlik bir görüşme için kabul edildiklerini bildiren Devers, görüşmenin detaylarını kamuya açık ve dağıtımı lisanssız bir dosya paylaşarak duyurdu. Görüşmeden çıkan sonuçla izlemeleri gereken yolu detaylarıyla birlikte açıkladı. Katledilen Filistinlilerin ailelerine ve yakınlarına yapmaları gereken başvuruları hatırlattı. Tüm bunların yanı sıra bireysel veya örgütsel olarak da başvuru yapmak isteyenler için ayrıntılı önergeler verdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Lahey

İsrail'in soykırımlarını incelemek üzere başlatılacak yeni soruşturma sürecinin dört koldan ilerleyeceği belirtildi.

Bu dört kolun ise İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılar, Filistin toplumunu parçalamaya yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların boyutu, terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları ve sivillerin evlerine yapılan saldırılar nedeniyle meydana gelen toplu katliamların olduğu kaydedildi.

Soykırımların soruşturulacağı hukuki sürece ilişkin ilk toplantının Fransa'da yapılacağı aktarılırken, bu ilk acil durum aşamasından sonra uzun vadeli bir soruşturma aşamasının başlayacağı, Kudüs meselesi için ayrı ve yeni bir prosedür üzerinde çalışıldığı da eklendi.

Soruşturma yürütülmesi için harekete geçen avukatlar ayrıca her ülkede bir "Filistin için Avukatlar" komitesi kurulmasını da önerdi. Böylelikle Filistin halkı adına büyük bir dayanışma içerisinde olunduğu ve avukatların işlerini yapmalarına olanak tanıyacak bir hizmet oluşturulduğu ifade edildi.


Hukuk ordusunun temsilci avukatları Gilles Devers, Khaled Al-Shouli ve Abdelmajid Mrari'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısıyla görüşmelerinden sonra bilgilendirme amaçlı yayımladıkları belgede şu ifadeler yer aldı:


"FİLİSTİN : SOYKIRIM VE DİĞER SUÇLAR İÇİN ICC'YE ŞİKAYET (MADDE 15.1) 24 Kasım 2023


1/ Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının ofisinde toplantı
23 Kasım'da UCM Savcılığı iki saatlik bir çalışma toplantısı için bizi kabul etti.
Bizler Savcının sözcüsü değiliz, dolayısıyla burada sadece bazı genel bilgiler bulunacaktır.
Gazze'deki durumla ilgili bir soruşturma başlatıldı ve üç kişilik bir ekip 'öncelikli' kabul edilen bu dosyayla özel olarak ilgileniyor. Bu, ileriye yönelik atılmış büyük bir adımdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hareketsiz kalırken,
Uluslararası Ceza Mahkemesinin konuyu ele aldığını ve yakından irdelediğini de belirtmek isteriz.
Saha bilgimizi ve temaslarımızı göz önünde bulundurarak savcılığın çalışmalarına yardımcı olmak için neler yapılabileceğini pragmatik bir şekilde inceledik. Soruşturma ekibi, bölgeye gidememenin soruşturmanın ilerlemesi önünde bir engel değil,
sadece maddi bir komplikasyon
olduğunu vurguladı.
Soruşturma, uluslararası bir prosedürün tüm kuralları çerçevesinde devam edecektir ancak yakın gelecekte, soruşturmanın bu ilk aşamasında neler yapılabileceğini görebilmemiz için basit ve ikna edici unsurlar sağlamak söz konusudur.
Soruşturma ekibi bizden en önemli dosyaları ayıklamamızı istedi. Dosyaların çok sayıda ve tekrar tekrar gönderilmesi savcılık tarafından sık kontrol yapılmasını gerektireceği için ters etki yaratacaktır.

Dört ayrı koldan harekete geçmeliyiz:
- Sağlık sistemine yönelik saldırılar;
- Filistin toplumunu parçalama arzusunun en çarpıcı göstergesi olan ve geniş çaplı yıkıma yol açan bombalı saldırıların boyutu;
- Başbakan Netanyahu'nun açıklamaları;
- Sivillerin evlerine yapılan saldırılar nedeniyle 'toplu aile katliamları'.

Sağlık sistemine yönelik saldırılar için yeterli bilgiye sahibiz.

Bombalı saldırılar için, kullanılan silahlar ve sayıları hakkında bilgi kaynaklarını belirterek bize tafsilatlı içerikler gönderen uzmanlara teşekkür ederiz.

Başbakan Netanyahu'nun 7 Ekim öncesi ve sonrası Filistin sorununa ilişkin açıklamalarına
bilgi kaynaklarını belirterek
ihtiyacımız var.

Bütün bir ailenin katledilmesine ilişkin; bağlantı kurmak üzere sahadaki bilginize güveniyoruz. Elimizde zaten dosyalar var. Bu bireysel bir süreçtir ve her birey bizimle iccdocumentation@devers-avocats.fr adresinden iletişime geçebilir. Daha sonra toplanacak unsurları vaka bazında da inceleyeceğiz ancak savaşın gölgesinde, ailenin tüm kimlik belgelerinin kaybı herhangi bir şikayete engel değildir.
Lütfen bu belgeleri mümkün olan en kısa sürede bize gönderin.

2/ 25 Kasım tarihli bilgilendirme toplantısı
25 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 14:00 - 17:00 arası bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir:
Espace Paul Éluard, 2 Place Marcel Pointet, 93240 Stains
Bizi ağırlayan Stains Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz.

Toplantı herkese açıktır;
bu bir bilgilendirme toplantısıdır, siyasi bir toplantı değildir.
Gündem :
- Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalar, değerlendirme ve perspektifler
- Başkanların bu prosedürü destekleyen müdahaleleri
- İlerisi için organizasyon
- İzleyicilerle fikir alışverişi.

Avukatlar cübbeleriyle gelsinler. Güzel bir fotoğraf çekileceğiz ve bu fotoğraf hemen Filistin'e gönderilecek.

3/ Cezayir toplantısı
Cezayir, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde avukatları bir araya getirecek önemli bir toplantı için inisiyatif aldı. Toplantıda şu konular ele alınacak: nasıl bilgi edinilir, nasıl hareket edilir, nasıl bir araya gelinir...

4/ Uzun vadeli çalışma için oluşumlar:
Bu ilk acil durum aşamasından sonra uzun vadeli bir soruşturma aşaması başlayacaktır.
Kudüs meselesi için ayrı ve yeni bir prosedür üzerinde çalışıyoruz.
Daha sonra, isteyen her Filistinlinin veya her Filistinli avukatın yetkin ve uygun röleler bulabilmesi için doğru organizasyonu bulmak gerekecektir.

Bu ilk aşama zorunluluktan dolayı çok merkeziyetçiydi ancak gelecekte, merkezi bir danışma yapısıyla tamamen "Ulusal komiteler" modeline geçeceğiz.
Her ülkede bir "Filistin için Avukatlar" komitesi kurulmasını öneriyoruz.
Bu komite tüm dayanışma hareketleriyle birlikte çalışacak ancak yine de tamamen profesyonel bir yapı, yani Baro'ya kayıtlı ve etik kurallarına bağlı avukatların olduğu bir yapı oluşturmak gerekecektir. İlgili siyasi partilere, dini gruplara, dayanışma hareketlerine ve STK'lara saygımızı sunuyoruz. Filistin halkı adına büyük bir dayanışma içerisinde, avukatların işlerini yapmalarına olanak tanıyacak bir hizmet oluşturuyoruz.

Lütfen bizimle temasa geçin, biz de size standart tüzüğü gönderelim, böylece uluslararası bir federasyon haline gelebilelim.

Yeterli sayıda Ulusal Komite oluşturulduğunda, Brüksel'deki bir toplantıda bu komiteleri bir araya getirecek olan Uluslararası Federasyonun kurulmasını organize edeceğiz. Federasyon esasen çok etkin bir web sitesine sahip kaynak organ olacaktır. Herkese açık genel bilgileri ulaştıracaktır. Stratejik hatları belirleyecek ve hareketin tutarlı olması için bilgi sağlayacaktır ancak yine de her şey komiteler tarafından; yani becerileri, yetenekleri ve uygunluklarıyla sahadaki avukatlar tarafından uygulanacaktır.

Federasyon, bilgileriyle bizi aydınlatabilecek şahsiyetleri bir araya getiren bir "Ak Sakallılar Komitesi" de içerecektir.

5/ Mesajlar
Çok sayıda destek mesajı alıyoruz ve bunlara tek tek yanıt vermemiz mümkün değil.
Fikirleriniz, sağladığınız bilgiler ve sempati mesajlarınız için hepinize şükranlarımızı sunuyoruz.

Lyon, 24 Kasım 2023"

#Fransa
#İsrail
#Gazze
#Filistin
#Gilles Devers
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