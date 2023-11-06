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Dünya

İsrail'in Ben Gurion Havalimanına uçuşlar 7 Ekim'den bu yana yüzde 80 azaldı

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı soykırıma varan katliam saldırılarından bu yana, Tel Aviv'de bulunan Uluslararası Ben Gurion Havalimanından yapılan çift yönlü uçuşlar yüzde 80 oranında azaldı.

22:22 - 6/11/2023 Pazartesi
AA
Siteye göre, yaklaşık 50 havayolu şirketi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e gidiş-dönüş tüm tarifeli uçuşlarını iptal etti.

Siteye göre, yaklaşık 50 havayolu şirketi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e gidiş-dönüş tüm tarifeli uçuşlarını iptal etti.

Uçuş takip kaynaklarından olan Secret Flights sitesine göre, daha önce günlük 500 olan uçuş sayısı saldırıların başlamasıyla birlikte günlük ortalama 100 uçuşa geriledi.

Bu uçuşların büyük bir kısmı üç İsrailli havayolu şirketi El Al, Arkia ve Israir tarafından gerçekleştirildi. Yabancı havayolu şirketlerinin çoğu ise Gazze'deki saldırılar ve havayolu şirketlerinin sigorta primlerinin aşırı derecede yükselmesi nedeniyle uçuşlarını iptal etti.

İsrailli havayolu şirketleri ise devlete ait Inbal Insurance Company tarafından sigortalı oldukları için uçmaya devam etti.

Ancak İsrail havayolu şirketleri tüm destinasyonlara uçmuyor ve örneğin El Al da bu süreçte Dublin, Marsilya, İstanbul, Şarm Eş-Şeyh ve Tokyo'ya olan tüm uçuşlarını durdurdu.


#Ben Gurion Havalimanı
#İsrail
#Tel Aviv
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