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Dünya

İsrail'in çığırtkanlığını işaret eden Rusya'dan Orta Doğu için 'geniş çaplı savaş' uyarısı

Tüm dünyanın ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrail, Filistinlilere yönelik katliam saldırılarını sürdürüyor. Rusya'dan yapılan açıklamada da bu barbarlığa işaret edilerek terör devletinin arabulucuların sunduğu makul girişimlere karşı imkansız koşullar dayattığı ifade edildi. İşgalci İsrail'i işaret ederek "Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaşın çıkmasını isteyenlerin olduğunu" ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Karşı karşıya bulunduğumuz mesele bu." dedi.

18:28 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Sergei Lavrov
Sergei Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaşın çıkmasını isteyenler olduğunu" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi 7. Stratejik Diyalog Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda, Rusya'nın girişimi dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler nezdindeki tüm girişimlerin durdurulduğunu hatırlatan Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu planın ise "İsrail tarafından görmezden gelindiğini" belirtti.

"Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaşın çıkmasını isteyenler var"

Lavrov, "İsrail, Mısır ve Katar'ın dahil olduğu arabulucuların sunduğu makul girişimlere karşı imkansız koşullar dayatıyor." ifadeleriyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddeleri işaret etti.

"Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaşın çıkmasını isteyenler var." diyen Lavrov, "Karşı karşıya bulunduğumuz mesele bu." dedi.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşerek ikili ilişkileri ve bunları geliştirme yollarını ele aldığını bildirdi.

Ateşkes ve esir takası için müzakereler uzun süredir devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.



#Filistin
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#Rusya
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