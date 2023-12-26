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Dünya

İsrail’in en büyük düşmanı gazeteciler!

Anadolu Yayıncılar Federasyonu, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de öldürülen gazetecileri andı.

04:00 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 02:21 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.
OĞUZHAN ÜRÜŞAN

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapan Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, “İsrail’in en büyük düşmanı gazetecilerdir. Bu devletin yaptığı katliamları dünyaya duyuruyorlar. Bu nedenle bu terör devleti gazetecileri hedef alıyor. Şu ana kadar öldürülen ve şehit edilen gazetecilerin sayısı 103 oldu. Filistinlilerin dünyaya açılan penceresi olan gazetecilere yapılan bu hain saldırıyı kınıyoruz” açıklamasında bulundu.




#İsrail
#Soykırım
#Gazeteci
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