İsrail’in en büyük düşmanı gazeteciler!

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapan Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, “İsrail’in en büyük düşmanı gazetecilerdir. Bu devletin yaptığı katliamları dünyaya duyuruyorlar. Bu nedenle bu terör devleti gazetecileri hedef alıyor. Şu ana kadar öldürülen ve şehit edilen gazetecilerin sayısı 103 oldu. Filistinlilerin dünyaya açılan penceresi olan gazetecilere yapılan bu hain saldırıyı kınıyoruz” açıklamasında bulundu.