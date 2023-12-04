İsrail’in en küçük esiri

İşgalci İsrail ve Hamas arasında 26 Kasım’da yapılan üçüncü parti esir takasında serbest kalan en genç Filistinli 14 yaşındaki Abdurrahman Al-Zaghal oldu. Filistinli çocuk, 15 Mayıs 2009’da Nekbe’nin yıl dönümünde doğmuştu. Zaghal, 19 Ağustos’ta işgal altındaki Doğu Kudüs’ün güneyindeki Silvan kasabasında ekmek almaya giderken İsrail askerleri tarafından kafasından ve sırtından vuruldu. Saldırıya uğradıktan 2 hafta sonra kendisi ile ilgili İsrail askerlerine molotof kokteyli attığı suçlaması ortaya atıldı. Aldığı kurşun yaraları nedeniyle kafatası ezildi, sol gözü ağır hasar aldı. Yaraları nedeniyle şehit olacağına kesin gözüyle bakılan Al-Zaghal, hayata tutundu ve artık serbest. Hastalığı nedeniyle ayağındaki elektronik kelepçeyle ev hapsine çarptırılan Al-Zaghel, takas anlaşması ile özgürlüğüne kavuştu.

EKMEK ALMAYA GİDERKEN VURDULAR

4 kez ölümden dönen Abdurrahman Al-Zaghal, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “19 Ağustos’ta annem bana ekmek almam için 10 şekel verdi. Ekmek almak için gittiğim bakkal kapalıydı ben de sonra sürekli açık olan diğer bakkala gittim. Bakkala gittikten sonra neler olduğunu hatırlamıyorum gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Odada 2 polis vardı. Annem beni gördüğünde ağlamaya başladı bunun üzerine doktorum odaya girdi ve annem ona ne yaptığımı sordu. O da molotof kokteyli attığımı söyledi.”

ESKİ HALİME DÖNECEĞİM

Bir haftadan uzun süre komada kaldığını anlatan Filistinli çocuk esir, “Komadan çıktıktan 5 gün sonra hastaneden alınıp cezaevine götürüldüm. Sonra mahkemelerim oldu ve her mahkeme bir sonrakine kadar erteleniyordu. 14 Eylül’deki karar celsesinde ev hapsi almama karar verildi. Sonra evime gittim annemi ve ailemi gördüm. Evdeyken mutluydum fakat aynı zamanda tutuklu olarak hissediyordum. Özgür kaldığım için çok mutluyum. Elhamdülillah artık başım dik ve kafamın eski haline döneceğine inanıyorum. İnşallah bütün Filistinliler iyilik ve selamet içerisinde olurlar” diye konuştu.







