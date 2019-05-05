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Dünya İsrailin Gazzedeki katliamı büyüyor 23 şehit
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İsrail'in Gazze'deki katliamı büyüyor: 23 şehit

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda biri hamile kadın olmak üzere 4 Filistinli daha şehit oldu. İsrail işgal güçlerinin dünden bu yana şehit ettiği Filistinli sayısı 23 oldu. İsrail güvenlik kabinesi orduya, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın artırılması talimatını verdi.

Haber Merkezi AA
İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu dumanlar yükseldi.
İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu dumanlar yükseldi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda dünden bu yana şehit olan Filistinlerin sayısı 23'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden Muhammed Abdunnebi Ebu Armane (30) ve Mahmud Semir Ebu Armane (27) şehit oldu.

Açıklamada ayrıca devam eden saldırılar nedeniyle yaralanan Filistinlilerin sayısının 105'e çıktığı belirtildi.

Muhammed Abdunnebi ve Mahmud Semir'in hayatını kaybetmesiyle cumartesiden bu yana süren İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 23'e yükseldi.

İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 10 Filistinli şehit olmuştu.

  • Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 3 kişi ölmüştü.

İsrail-Gazze arasında gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek dün savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, dünden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurduğunu, Gazze'den de İsrail tarafına 430'dan fazla roket atıldığını açıklamıştı. Atılan roketler nedeniyle de 1 İsrailli ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

İsrail AA binasını vurdu
OYNAT 00:49
İsrail AA binasını vurdu
İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları, en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı.

Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek
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