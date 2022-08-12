İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sayısı 49'a çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında cumartesi Han Yunus bölgesinde yaralanan Enşasi, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Gazze'de cuma namazı sonrasındaki Enşasi'nin cenazesine yüzlerce Filistinli katıldı.

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Enşasi'nin hayatını kaybetmesiyle, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 49'a yükseldi. İsrail'in üç gün boyunca devam eden saldırılarında 360'tan fazla Filistinli de yaralandı.

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İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail askerleri 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi gözaltına almıştı.

İsrail, bu adımın ardından İslami Cihad'ın saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı.

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Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 48 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.