İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına dünyadan tepki yağdı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına dünyadan tepki yağdı.

Saldırılara yönelik ilk tepki gösteren ülkelerinden başında Türkiye geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz.Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef almak suretiyle bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, sözkonusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz." denildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER KOŞULDA FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Twitter hesabından “İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “İsrail hükümetini, provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklıselime davet ediyoruz” dedi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.

PAKİSTAN: FİLİSTİN DAVASINA OLAN KARARLI DESTEĞİMİZİ YİNELİYORUZ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özellikle kutlu ramazan ayında düzenlenen bu tür saldırıların, tüm insani normlara ve insan hakları hukukuna karşı olduğu vurgulanarak İslamabad yönetiminin, "İsrail işgal güçlerince Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Filistin davasına olan kararlı desteğimizi yineliyoruz ve bir kez daha uluslararası toplumu Filistin halkını korumak için hemen harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi. Bölgede kalıcı barış için ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararlarıyla uygun, iki devletli çözüme olan ihtiyacın altı çizilen açıklamada, bunun 1967 öncesi sınırlarda, başkenti Kudüs olan yaşayabilir ve bağımsız Filistin Devleti ile birlikte olması gerektiği kaydedildi.

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DÜNYA İskoçya'dan İsrail'e tepki: Ramazan'da camiye saldırmak affedilemez

İRAN: ULUSLARARASI DÜZEYDE ACİL ADIM ATILMALI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı. Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde paylaşılan yazılı açıklamasında, İsrail'in en temel insan haklarını ihlal ettiğini belirterek buna karşı uluslararası düzeyde acil adımlar atılması gerektiğini kaydetti. "İran, Kudüs işgalcisi rejimin polisinin, ramazanın son cumasında Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırısını, namaz kılanları şehit etmesini ve yaralamasını şiddetle kınıyor" ifadelerini kullanan Hatibzade, "Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların bu cinayetlere karşı görevlerini yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.

OYNAT 00:59 İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.



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SUUDİ ARABİSTAN: ENDİŞE DUYUYORUZ!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, bölgede güvenlik ve istikrar sağlama amaçlı barış sürecini yeniden başlatma şansını zayıflatabilecek tek taraflı adımlar atılmasını ve uluslararası meşru kararların ihlalini kınadığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması planı ve uygulamalarından endişe duyulduğu ve bu adımın reddedildiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın Filistin halkının yanında durduğu yinelenen açıklamada, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik tüm çabaların desteklendiği vurgulandı.

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BAE'DEN TEPKİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamada ise işgal altındaki Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarından duyulan endişe dile getirildi.

İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti artarak devam ediyor

ÜRDÜN İSRAİL'İ UYARDI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, İsrail güçlerinin dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Harem-i Şerif'te namaz kılanlara yönelik plastik mermi ve ses bombasıyla müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, saldırıya yönelik tepkisini ifade etti. "Harem-i Şerif'e yapılan baskının ve barış içinde ibadet edenlere yönelik saldırının, açık bir ihlal ve barbarca bir davranış" olarak nitelendirildiği açıklamada, kabul edilemez bu saldırıların kınandığı belirtildi. Fayiz, Aksa'daki cemaatin can güvenliğinden sorumlu tuttuğu İsrail'i, bölgede yükselen tansiyon konusunda uyardı.

AB'DEN DE KINAMA MESAJI: ENDİŞE VERİCİ

AB ise, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki olaylarla ilgili, "Harem-i Şerif'te kışkırtıcı eylemlerden kaçınılması ve statükoya saygı duyulması gerektiğini" bildirdi. Açıklamada, tüm taraflardaki siyasi, dini liderlerle topluluk önderlerinin itidal ve sorumluluk göstermesi, durumu sakinleştirmek için her çabayı sergilemesi istenerek "Şeyh Cerrah'ta ve Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasıyla ilgili durum da ayrıca endişe vericidir. Bu tür eylemler uluslararası insani hukukta yasa dışıdır ve sahada gerilimi körüklemekten başka bir işe yaramaz" değerlendirmesi yapıldı.

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İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırdı.

RUSYA: GERİLİMİ TIRMANDIRACAK ADIMLARDAN KAÇINMALIYIZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak tarafları gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaya davet etti: "Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz. Yaşanan gelişmeler Moskova'da derin bir endişeyle karşılandı. Tüm tarafları şiddeti tırmandıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bu tür eylemler, uluslararası hukuka aykırı olup 1967 yılındaki sınırlar dahilinde barış ve güvenlik içinde bir arada var olan Filistin ve İsrail devletlerinin kurulmasına dayanan barışçıl bir çözüme ulaşılmasını engelliyor. BM Güvenlik Konseyi kararlarında yansıtılan ilkeli ve tutarlı tutumunu yeniden teyit ediyoruz. Buna göre; toprakların ve üzerindeki mülklerin kamulaştırılmasının yanı sıra, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından yerleşim birimleri kurulmasının yasal hükmü bulunmuyor.

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İSKOÇYA: CAMİYE SALDIRMAK AFFEDİLEMEZ

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, işgalci İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi. İsrail'e "şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermesi" çağrısında bulunan Sturgeon, "Bir ibadethaneye herhangi bir zamanda saldırmak kınanır ancak Ramazan'da bir camiye saldırmak tamamıyla affedilemez" dedi.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın içerisinde bulunan Filistinlilere ses bombası ile hedef aldı.

AVRUPA MÜSLÜMAN FORUMU: MESCİD-İ AKSA'YI İŞGALDEN KORUMAYA KARARLIYIZ

Avrupa Müslüman Forumu, Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerini "şiddetle" kınayarak Mescid-i Aksa'yı saldırılardan, yıkımdan ve İsrail'in silahlı işgalinden koruma konusunda kararlı olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Bu tür provokasyonları Filistin ve dünya Müslümanları için kutsal olan ramazan ayında katiyen kabul etmiyoruz. Avrupa Müslüman Forumu dinimizin en büyük kutsal yerlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı saldırılardan, yıkımdan ve silahlı işgalden korumada kararlıdır" denildi.

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FOTOĞRAF 10 İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırıda bulundu. Yüzlerce Filistinlinin yaralandığı saldırı sonrası, saldırı öğle saatlerine doğru bir süre boyunca durdu. Filistinliler, Mescidi Aksa'da saldırının durmasıyla temizlik yaptı. İsrail güçlerinin attığı ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalar. İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı bombaların kapsülleri avluyu kapladı İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Saldırının öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla, Filistinliler avluda temizlik yaptı. Temizlik esnasında, ses, gaz ve göz yaşartıcı bombaların kapsülleri tek bir noktada toplanırken, İsrail güçlerinin şiddetini de gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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ABD: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

İsrail polisinin saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçınan ABD Dışişleri Bakanlığı, “ABD, Kudüs’te tarafların karşı karşıya geldiği ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan dolayı oldukça endişelidir. Özellikle ramazanın son günlerine girilirken bu şekilde kan dökülmesi rahatsız edicidir” açıklamasında bulundu.

Filistin Ulusal Konseyi ise, İslam dünyasına seslendi. İsrail saldırılarına karşı ciddi tavır alınması çağrısı yaptı.

İsrail güçlerinin saldırısında en az 300 Filistinli yaralandı.

BANGLADEŞ'TEN KINAMA

Bangladeş hükümeti, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı. Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, İsrail güçlerinin Müslümanlara yönelik şiddetini kınadıklarını ifade etti. Momen, ibadet mekanlarının savaşmak için değil ibadet etmek için var olduklarının altını çizdi

HAMAS: ATEŞLE OYNAMA

Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile UNESCO’ya, Aksa’da yaşananlar konusunda ‘üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme’ çağrısı yapıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur’a gelişmelerle ilgili olarak BMGK’ya acil toplantı çağrısı yapması talimatını verdi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “Ateşle oynama” diyerek seslendi.

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FOTOĞRAF 8 İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırdı. Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın içerisinde bulunan Filistinlilere ses bombası ile hedef aldı. İsrail güçlerinin saldırısında en az 300 Filistinli yaralandı. Mescid-i Aksa’nın kapısında, içerisinde hasar meydana geldi. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’dan ayrılmasının ardından ibadet için gelen ancak saldırıya uğrayan Filistinliler, Mescidi-i Aksa’yı temizlemeye başladı. Saldırı sırasında kırılan camları elleriyle temizledi. İsrail'den hain saldırı: Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinlilere saldırılar sürüyor İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına devam ediyor. İsrail güçlerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği terörde en az 300 Filistinli yaralandı.

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PİNK FLOYD’UN SOLİSTİ ROGER WATERS: APARTHEİD İSRAİL!

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını sert bir dille eleştirdi. Waters Twitter’dan,“İsrail bir apartheid (ırkçı) devlettir” ifadelerine yer verdiği bir video paylaştı. ‘Apartheid’ terimi, 1948’ten sonra Güney Afrika’da beyaz ırkın üstünlüğünü savunan rejim için kullanılıyordu. Waters, “İsrail’i her koşulda destekliyorum” diye açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden’a da seslenerek, “İnsanların evlerinden soykırım yapılır gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor” sözleriyle eleştirdi.

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İsrail güçlerinin saldırısında en az 300 Filistinli yaralandı.

BELLA HADİD'DEN İSRAİL'E TEPKİ!

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Hadid, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" ifadelerini kullandı. IMEU platformunun "Bugün, Sheikh Jarrah'daki 200'den fazla Filistinli zorunlu tahliyeyle yüzleşti." başlıklı içeriğini takipçileriyle paylaşan Hadid, içeriğe "KENDİ EVLERİNDEN edildiler!!!!!!!!!" ifadeleriyle destek verdi.

OYNAT 00:34 İsrail askerlerinin ofisini kuşattığı Kisvani: Gel al onları katliam olmasın İsrail askerleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledikleri esnada, Harem-i Şerif'in minaresinden İslam dünyasına seslenerek 'Selahaddin nerede' dite feryat eden Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani ile yanındaki vakıf çalışanları işgalci güçler tarafından camiden zorla çıkarıldı. Eli silahlı askerlerin kapısına dayandığı Kisvani bu esnada telefonda konuştuğu muhatabına, saldırı esnasında bir kadının ofisine sığındığını ve İsrail askerlerinin peşinde geldiğini belirterek şunları söylüyor: 'Bana kapıyı kapatmanın yasak olduğunu söylediler. Gel al onları da katliam olmasın. Çünkü 20'den fazla kişi yaralandı. Gitmek istiyorum. Gidersek bizi vururlar.'

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