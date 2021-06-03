Dünya İsrailin müstakbel Başbakanı Bennett de Netanyahunun izinde Birçok Arapı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum
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İsrail'in müstakbel Başbakanı Bennett de Netanyahu'nun izinde: Birçok Arap'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum

Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığını sonlandırması beklenen İsrailli siyasetçi Naftali Bennett, Filistin karşıtı aşırı sağcı görüşleri ile tanınıyor. Eski bir asker olan siyasetçi, "Ben birçok Arap'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum" ifadesini kullanmıştı. Bennett, bir dönem Netanyahu'nun da hükümetinde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
İsrailin müstakbel Başbakanı Naftali Bennett kimdir? | Bennettin Filistin hakkındaki görüşü nedir?
Naftali Bennett

Siyasete 2005'te Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı olarak giren Bennett, mecliste güven oyu alırsa 12 yıldır Başbakanlık görevini sürdüren Netanyahu'yu koltuğundan eden isim olacak.

"Birçok Arap'ı öldürdüm"

İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum." ifadesinin de sahibi.

Sıfırdan kurduğu teknoloji firmasıyla dolar milyoneri haline gelen İsrailli siyasetçi, kariyeri boyunca aşırı sağcı seçmene hitap etti.

Netanyahu'nun hükümetlerinde görev aldı

İşgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini de savunan Bennett, geçmişteki Netanyahu hükümetlerinde Ekonomi ve Milli Eğitim bakanlıkları da dahil birçok pozisyonda yer aldı.

İsrail'in geçen ay Gazze'ye düzenlediği ve 254 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların Hamas'la varılan ateşkes neticesinde son bulmasının ardından Bennett, Netanyahu'nun rakibi olan ana muhalefetteki Gelecek Var Paritisi lideri Yair Lapid'le koalisyon kurmak için anlaştı.

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İki yıl sonra görevi devredecek

Meclis'te 7 milletvekili ile temsil edilen sağcı Yamina partisin lideri olan Bennett, bu anlaşmaya göre ilk iki yıl başbakanlık görevini yürütecek. Daha sonra ise son iki yıl için bu görevi Lapid'e devredecek.

Sağcı, solcu, merkez ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden İslamcı partilerden oluşan sekiz ortaklı koalisyon hükümetinin bu kadar uzun ömürlü olması zor gözüküyor.

Anne ve babası ABD doğumlu olan Bennett, siyasi kariyeri boyunca Filistinlilere karşı kullandığı saldırgan üslubuyla manşetlerden düşmedi. Bennett, 2012 yılında Yahudi Evi partisinin liderliğine seçildi.

Filistinlilere 'terörist' demişti

Naftali Bennett, 2013 yılında "Ben birçok Arap'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum. Filistinli teröristler serbest bırakılmak yerine öldürülmeli." sözlerini sarf etmişti.

Batı Şeria'nın "işgal altında olmadığını ve Filistin diye bir devlet bulunmadığını" savunan Bennett, 2018 yılında Yahudi Evi partisinin adını Yamina olarak değiştirmiş ve Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer almıştı.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan genel seçimlerde Bennett'in partisi Yamina 7 milletvekili çıkarmıştı.

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