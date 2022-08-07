Dünya İsrailin saldırıları durmuyor Sirenler çalıyor, akşam saatlerinde ateşkes bekleniyor
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İsrail'in saldırıları durmuyor: Sirenler çalıyor, akşam saatlerinde ateşkes bekleniyor

İsrail, abluka altındaki Gazze şeridine havadan saldırılarına üçüncü gününde de devam etti. Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atıldı, Tel Aviv çevresinde saldırı sirenleri çaldı. Mısır arabuluculuğunda akşam saatlerinde başlayacak bir ateşkes için görüşmeler yürütüldüğü bildirildi.

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Haber Merkezi AA
İsrailin saldırıları durmuyor: Sirenler çalıyor, akşam saatlerinde ateşkes bekleniyor
İsrail, abluka altındaki Gazze'ye hava saldırılarına devam etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, askeri uçaklar, İslami Cihad'ın roket ve havan fırlatma noktası olduğu gerekçesiyle üç ayrı noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, yeni bir tur daha yedek askerin göreve çağrılmasına ilişkin emrin Savunma Bakanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. Ordu, kaç yedek askerin göreve çağrıldığına ilişkinse detay vermedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Savunma Bakanı Benny Gantz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi'nin, İsrail Ordusu Güney Komutanlığı'nı ve Gazze şeridi yakınlarındaki Sderot'u ziyaret ederek bölgedeki durumla ilgili bilgi aldığı aktarıldı.

AA

Gazze'den roketler atıldı

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, İsrail'in dün İslami Cihad lideri Halid Mansur'u öldürmesine karşılık başta Tel Aviv ve diğer şehirlerine yönelik bir dizi roket fırlattıklarını açıkladı.

Tel Aviv'in güneyindeki Rishon LeTsiyon, Gazze şeridine yakın Sderot, sahildeki Askalan (Aşkelon), Aşdod gibi kentlerde ve merkezdeki bazı yerleşim birimlerinde saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen roketlerin atılan roketleri imha etmesi sonucunda patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Filistin basınında bazı kaynaklar, Gazze'den yüz kadar roketin atıldığını aktardı.

AA

Taraflar arasında ateşkes girişimleri

Al Jazeera televizyonu, Mısır arabuluculuğunda bu akşam yerel saatle 20.00'de devreye girecek bir ateşkesin ilan edileceğini geçti.

Ateşkes karşılığında İsrail'in Gazze'nin yakıt krizinin hafifleştirilmesi yönünde adımlar atacağı ileri sürüldü.

Buna karşın İsrail'den Yedioth Ahranoth gazetesine konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili, Gazze'de herhangi bir ateşkese ilişkin "kesinleşmiş bir durum olmadığını" söyledi.

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçüncü gününde devam eden saldırılarında ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Gazze'den atılan roketler sonucundaysa İsrail tarafında henüz bir can kaybı yaşanmadı.

İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı
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İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.

Gazze bombalanırken işgalci Siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksa'nın etrafını kuşattı
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Gazze bombalanırken işgalci Siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksa'nın etrafını kuşattı
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Gazzeli Gazeteci Assar bombardıman altından Yeni Şafak'a konuştu: Her yeri vuruyorlar susmayın bunu gündeme getirin
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Gazzeli Gazeteci Assar bombardıman altından Yeni Şafak'a konuştu: Her yeri vuruyorlar susmayın bunu gündeme getirin
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