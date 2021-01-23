İsrail’in siber ikna ordusu

İsrail’in, Arap halkını ‘normalleşmeye’ ikna etmek için sosyal medya üzerinden algı operasyonları yaptığı ortaya çıktı. Son aylarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas hükümetleriyle anlaşmalar imzalayan İsrail, Arap halkını ikna etme çabasına girdi. Bunun için İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Arapça bilen özel ekibi gece gündüz çalışıyor ve Arapça kampanyalar düzenliyor.
Özel ekip sosyal medya üzerinden her ay 100 milyon kişiye ulaşıyor. Bir kampanyada, Arapça “barış” ve İbranice karşılığı olan “Şalom” kelimelerinin kullanıldığı müzik, yemek ve spor konularında mesajlar yayınlandı.
HEDEF ARAP GENÇLER
- İbranice öğretme bahanesi ile akıllı telefonlara yüklenen özel uygulamalarla Arap gençlere propaganda yapılıyor. Kalpleri ve akılları kazanma stratejisini izleyen İsrailliler, işgali ‘çok dostane kültürel bir pencereden’ sunmayı hedefliyor. Arapça etkileşimleri, suçlarını haklı göstermek ve Filistin halkına yönelik sempati duygularını azaltmak için adeta bir silah gibi kullanıyorlar.