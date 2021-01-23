Dünya İsrailin siber ikna ordusu
ORTADOĞU

İsrail’in siber ikna ordusu

İsrail’in siber ikna ordusu

İsrail’in, Arap halkını ‘normalleşmeye’ ikna etmek için sosyal medya üzerinden algı operasyonları yaptığı ortaya çıktı. Son aylarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas hükümetleriyle anlaşmalar imzalayan İsrail, Arap halkını ikna etme çabasına girdi.

Hatice Saka Yeni Şafak
İsrail Askeri İstihbarat Örgütü’nün “8200” adlı birimi de Arap ülkelerindeki sosyal medya sitelerinden bilgi topluyor. Birim Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinden sık sık doğrudan talimatlar alıyor.
İsrail Askeri İstihbarat Örgütü’nün “8200” adlı birimi de Arap ülkelerindeki sosyal medya sitelerinden bilgi topluyor. Birim Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinden sık sık doğrudan talimatlar alıyor.

İsrail’in, Arap halkını ‘normalleşmeye’ ikna etmek için sosyal medya üzerinden algı operasyonları yaptığı ortaya çıktı. Son aylarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas hükümetleriyle anlaşmalar imzalayan İsrail, Arap halkını ikna etme çabasına girdi. Bunun için İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Arapça bilen özel ekibi gece gündüz çalışıyor ve Arapça kampanyalar düzenliyor.

Özel ekip sosyal medya üzerinden her ay 100 milyon kişiye ulaşıyor. Bir kampanyada, Arapça “barış” ve İbranice karşılığı olan “Şalom” kelimelerinin kullanıldığı müzik, yemek ve spor konularında mesajlar yayınlandı.

HEDEF ARAP GENÇLER

  • İbranice öğretme bahanesi ile akıllı telefonlara yüklenen özel uygulamalarla Arap gençlere propaganda yapılıyor. Kalpleri ve akılları kazanma stratejisini izleyen İsrailliler, işgali ‘çok dostane kültürel bir pencereden’ sunmayı hedefliyor. Arapça etkileşimleri, suçlarını haklı göstermek ve Filistin halkına yönelik sempati duygularını azaltmak için adeta bir silah gibi kullanıyorlar.
Abone Ol Google News
Deve çiftliğinde virüse meydan okudu

Deve çiftliğinde virüse meydan okudu

Belediye başkanı, ​arkadaşlarıyla doğum gününü böyle kutladı.
Bütün dünya guymak yiyor

Bütün dünya 'guymak' yiyor

ABD'den ve Avrupa'dan gelen siparişlere yetişemiyor.
Dayatmayı kabul etmiyoruz

Dayatmayı kabul etmiyoruz

​Müslümanlar 'Fransız İslamı' adlı bir dayatmayla karşı karşıya.
Gece yarısı duyurdu

Gece yarısı duyurdu

Borçlular 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak.
Avrupa'da aşı kaosu

Avrupa'da aşı kaosu

Yetersiz miktar kriz yarattı.

Yağda fırsatçılık

Yağda fırsatçılık

​Kur düştü ancak fiyatlar düşmüyor.
Savunması pes dedirtti

Savunması pes dedirtti

Kırk beş milyon lira kasadan taşan paraymış.
Ümraniye alevlere teslim

Ümraniye alevlere teslim

Bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
On kişilik hücre çökertildi

On kişilik hücre çökertildi

​İnfaz edilen DEAŞ'lıyı karısı taşımış.
Diyaloğun devamında hemfikiriz

Diyaloğun devamında hemfikiriz

Avrupa Birliği sözünü tutsun vize adımını atsın.
Bakan Gül'den sert açıklama

Bakan Gül'den sert açıklama

​O alçak ifadelerin sahibi en ağır cezayı bulacak.
Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor.
Ömer Amin'in trajik hikayesi

Ömer Amin'in trajik hikayesi

​FBI bir masumu nasıl idam mahkumuna dönüştürdü?
Görünümü değiştirmedi

Görünümü değiştirmedi

Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.
Tedbiren durdurulmuştu

Tedbiren durdurulmuştu

​Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı.
​Yüksek faize<br>kesinlikle karşıyım

​Yüksek faize
kesinlikle karşıyım

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.