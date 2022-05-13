İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Dünya

İsrail ordusu: Al Jazeera muhabirini öldüren kurşunun kaynağını belirlemek imkansız

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde önceki gün görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera'nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşunun kaynağını tespit etmenin "imkansız" olduğunu bildirdi.