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Dünya

İsrailli Bakan Ben-Gvir'den kendisini eleştiren ABD'ye tepki: Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kendisinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" olarak nitelendiren ABD'yi eleştirdi.

08:24 - 3/01/2024 Çarşamba
AA
Itamar Ben-Gvir.
Itamar Ben-Gvir.

X sosyal medya platformundan açıklama yapan Ben-Gvir, "ABD'yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz. ABD bizim en iyi dostumuzdur ama her şeyden önce İsrail Devleti için en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.


Ben-Gvir, yüzbinlerce Filistinlinin Gazze Şeridi'nden göç etmesinin, Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerine dönüp güven içinde yaşamalarına olanak tanıyacağını ve İsrail ordusunun askerlerini koruyacağını savundu.



Ne olmuştu?


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine" yönelik açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde niteleyerek, ABD'nin Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddettiğini belirtmişti.


Bu tür söylemlerin İsrail hükümetinin politikalarını yansıtmadığının, Başbakan Binyamin Netanyahu dahil İsrailli yetkililer tarafından kendilerine defalarca söylendiği bilgisini paylaşan Miller, bu tür açıklamaların derhal durması gerektiğini kaydetmişti.


İsrailli bakanlar Ben-Gvir ile Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıklamıştı.


Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak bu ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.


İsrail ordu radyosuna göre konuya ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadesini kullanmıştı.

#ABD
#Filistin
#Gazze
#Gönüllü Göç
#Itamar Ben-Gvir
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