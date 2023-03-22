İsrailli bakan Gazze'yi yeniden işgal hedefini itiraf etti

Koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nden olan Bakan Strock, İsrail 7. televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze ile ilgili olarak, "Farklı bir ulusal vizyon sürecindeyiz. Kaç yıl sürer bilmiyorum ama ne yazık ki Gazze'den ayrılmak nasıl çok fedakarlıklar gerektirdiyse, Gazze'ye dönmek de çok fedakarlıklar gerektirecek." ifadelerini kullandı.