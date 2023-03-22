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Dünya

İsrailli bakan Gazze'yi yeniden işgal hedefini itiraf etti

İşgalci İsrail'in Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, İsrail'in Gazze'den 2005'te ayrıldığı bölgelere yeniden döneceğini söyledi. Strock, "Oraya yeniden döneceğimiz bir gün gelecektir" ifadelerini kullandı.

10:02 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail güçleri - Orit Strock

İşgalci İsrail güçleri - Orit Strock

Koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nden olan Bakan Strock, İsrail 7. televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze ile ilgili olarak, "Farklı bir ulusal vizyon sürecindeyiz. Kaç yıl sürer bilmiyorum ama ne yazık ki Gazze'den ayrılmak nasıl çok fedakarlıklar gerektirdiyse, Gazze'ye dönmek de çok fedakarlıklar gerektirecek." ifadelerini kullandı.

Orit Strock

"Yeniden döneceğiz"

Gazze'nin İsrail'in bir parçası olduğunu öne süren Strock, "Oraya yeniden döneceğimiz bir gün gelecektir" dedi.

İsrail Meclisi, İsrail'in 2005'te abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çekildiği sırada Batı Şeria'daki 4 Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasını öngören yasada yapılan değişiklikleri, bugün üçüncü oylamada kabul ederek kanunlaştırmıştı.

Yeni yasaya göre, Yahudi yerleşimciler, 2005'te çıkartıldıkları Batı Şeria'daki Homeş, Ganim, Kadim ve Sanor isimli yasa dışı yerleşim birimlerine dönebilecek.

Yasa, 10 bin kadar Yahudi yerleşimcinin çıkarıldıkları yerleşim birimlerine geri dönmesini sağlamayı amaçlıyor.


İsrail'de ordu içinden Netanyahu'ya tehdit gibi uyarı: 'Kırmızı çizgiye yaklaşıldı'
İsrail'de ordu içinden Netanyahu'ya tehdit gibi uyarı: 'Kırmızı çizgiye yaklaşıldı'

İşgalci İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yasal düzenlemelerine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. İsrail'de halk, söz konusu düzenlemeleri protesto ederken bir tepki de ordu içerisinden geldi. İsrail ordusundaki yedek askerler, iktidarın yasaları Meclisten geçirmesi durumunda yedek askerlerin orduda hizmet etmeyi reddettiklerini beyan edecekleri bir dilekçe için imza toplayacaklarını ve "on binlerce yedek askerin" buna katılmasını beklediklerini açıkladı. Ayrıca İsrailli asker, hükümetin yargı düzenlemesine ilişkin "kırmızı çizgiye" yaklaşıldığı uyarısında bulunarak eylemlerini ileri bir seviyeye taşımaktan başka çareleri kalmadığını kaydetti.

#Filistin
#gazze
#israil
#İsrail Yerleşim  ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock
#işgal
26 dakika önce
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