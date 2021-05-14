İsrailli Büyükelçi: Filistin ile ateşkese hazırız

İsrail, işgal altında tuttuğu bölgelerde masum sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Günlerdir artan şiddet eylemleri yerini savaş uçakları ile saldırılara bıraktı. Söz konusu saldırılarda 127 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi de yaralandı.

İsrail'in Rusya Büyükelçisi Alexander Ben Zvi, konuya ilişkin Rus basınından RIA Novosti'ye açıklamalarda bulundu.

"Kapsamlı bir savaş olmayacak"

İki ülke arasında kapsamlı bir savaş olmayacağını vurgulayan Ben Zvi, "Rusya'da Netanyahu ve Abbas arasında bir görüşme değerlendiriliyor, ancak durum sakinleşmeli." ifadelerini kullandı.

"Ateşkese hazırız"

İsrail'in, Filistin ile görüşmelerde tavizler vermeye hazır olduğunu ifade eden İsrailli elçi, "Filistinli gruplar atışları keserse ateşkese hazırız." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara harekatı düzenlemesinin henüz beklenmediğini ifade eden Ben Zvi, "Ancak gerilim artarsa her şey mümkün." şeklinde konuştu.

REKLAM

OYNAT 00:59 Gazze’deki Al-Shorouk Kulesi’nin İsrail tarafından bombalandığı anların en net görüntüsü İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 12 Mayıs günü hedef aldığı Al-Shorouk Kulesi yıkılmıştı. Kulenin bombalandığı yere yakın bir noktadan çekilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüler İsrail vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 09:03 Gazze'de yaşayan Assar: Arap ülkeleri ya İsrail'i savunuyor ya da susuyor İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Mustafa Assar yenisafak.com 'dan Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Editör Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Havadan ve karadan saldırı altında olduklarını söyleyen Assar, Arap ülkelerinin İsrail'den yana taraf aldıklarını ya da sustuklarını belireterek 'Türkiye'nin yaptıklarını asla unutmayacağız. Ülkemizi sonuna kadar koruyacağız. Bizim için dua edin. Her an bombardıman yapılıyor. Az önce yakınlarımıza füze düştü. Onlardan değil yakınlarımı kaybetmekten korkuyorum' diye konuştu.









BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder