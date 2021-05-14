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Dünya İsrailli Büyükelçi Filistin ile ateşkese hazırız
ORTADOĞU

İsrailli Büyükelçi: Filistin ile ateşkese hazırız

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistinlilere yönelik zulmünün şiddeti gün geçtikçe artıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail'in Rusya Büyükelçisi Alexander Ben Zvi, Filistin ile görüşmelerde uzlaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

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İsrailli Büyükelçi: Filistin ile ateşkese hazırız
Alexander Ben Zvi

İsrail, işgal altında tuttuğu bölgelerde masum sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Günlerdir artan şiddet eylemleri yerini savaş uçakları ile saldırılara bıraktı. Söz konusu saldırılarda 127 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi de yaralandı.

İsrail'in Rusya Büyükelçisi Alexander Ben Zvi, konuya ilişkin Rus basınından RIA Novosti'ye açıklamalarda bulundu.

"Kapsamlı bir savaş olmayacak"

İki ülke arasında kapsamlı bir savaş olmayacağını vurgulayan Ben Zvi, "Rusya'da Netanyahu ve Abbas arasında bir görüşme değerlendiriliyor, ancak durum sakinleşmeli." ifadelerini kullandı.

"Ateşkese hazırız"

İsrail'in, Filistin ile görüşmelerde tavizler vermeye hazır olduğunu ifade eden İsrailli elçi, "Filistinli gruplar atışları keserse ateşkese hazırız." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara harekatı düzenlemesinin henüz beklenmediğini ifade eden Ben Zvi, "Ancak gerilim artarsa her şey mümkün." şeklinde konuştu.

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Öte yandan kalabalıktan yükselen seslerde, 'Allah aşkına haydi Türkiye' sözleri de dikkat çekti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.

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