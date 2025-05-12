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İsrailli esir aileleri: Askerin serbest bırakılması kararı Netanyahu üzerindeki baskıyı arttırdı

İsrailli esir aileleri: Askerin serbest bırakılması kararı Netanyahu üzerindeki baskıyı arttırdı

11:1512/05/2025, Monday
AA
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İsrailli esirlerin aileleri, Hamas'ın ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'i serbest bırakma kararının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üzerindeki baskıyı arttırdığını belirtiyor.

Ailelerin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, Hamas'ın çifte vatandaşlığa sahip esirin serbest bırakacağını duyurmasının ardından Netanyahu için vatandaşlarına olan bağlılığına ilişkin bir sınav olduğunun altı çizildi.


ABD Başkanı Donald Trump'a, isim vermeden işaret edilen açıklamada, "Idan'ın beklenen serbest bırakılışı, kararlı bir liderin vatandaşlarına bağlılığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirleri kaderine terk etmekle suçlanan Netanyahu'ya, ABD-İsrail çifte vatandaşı serbest kalmasını fırsat bilerek müzakerelere ilişkin adım atması çağrısında bulunuldu.


Netanyahu'ya, Gazze'de tutulan 58 İsrailli esir için ne taahhüt ettiğini soran ailelerin açıklamasında, "Tarih yazmayı, hepsini geri getirmeyi ve İsrail toplumunun toparlanmasına izin vermeyi mi yoksa İsrail toplumunu parçalamak, esirlere ciddi zarar vermek ve (ölenlerin) naaşlarını geri getirme olasılığını engellemek pahasına zamana oynamaya ve sorumluluktan kaçmaya devam mı edeceksiniz?” ifadesine yer verildi.

İsrailli esirlerin yakınları ve muhalefet, Netanyahu'nun Gazze'de tutulan İsrailli esirleri kaderine terk ettiği eleştirisinde bulunarak sık sık protestolar düzenliyor.

​​​​​​​Hamas, ABD yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.




#ABD
#Binyamin Netanyahu
#Idan Alexander
#İsrailli esirlerin aileleri
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