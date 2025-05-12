İsrailli esir aileleri: Askerin serbest bırakılması kararı Netanyahu üzerindeki baskıyı arttırdı

Ailelerin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, Hamas'ın çifte vatandaşlığa sahip esirin serbest bırakacağını duyurmasının ardından Netanyahu için vatandaşlarına olan bağlılığına ilişkin bir sınav olduğunun altı çizildi.

Netanyahu'ya, Gazze'de tutulan 58 İsrailli esir için ne taahhüt ettiğini soran ailelerin açıklamasında, "Tarih yazmayı, hepsini geri getirmeyi ve İsrail toplumunun toparlanmasına izin vermeyi mi yoksa İsrail toplumunu parçalamak, esirlere ciddi zarar vermek ve (ölenlerin) naaşlarını geri getirme olasılığını engellemek pahasına zamana oynamaya ve sorumluluktan kaçmaya devam mı edeceksiniz?” ifadesine yer verildi.