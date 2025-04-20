İsrailli esir yakınlarından Netanyahu öfkesi: "Binyamin Netanyahu'yu tutuklayın"

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrailli esir yakınları Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim yeri Nir Oz yakınlarında düzenledikleri gösteride hükümetten esir takası anlaşması yapmasını istedi.

Gazze Şeridi ile Nir Oz arasındaki sınır çitinin yakınlarında toplanan esir yakınları, Netanyahu'nun Hamas ile anlaşmayacaklarına ilişkin açıklamasını sert bir şekilde eleştirerek tüm esirlerin geri dönmesini sağlayacak bir anlaşma yapılmasını talep etti.

"Binyamin Netanyahu'yu tutuklayın"

İsrailli esirlerden Nimrod Cohen'in annesi Vicky Cohen, Netanyahu ve hükümetini "Hükümetin Mimouna Bayramı kutlamaları ile meşgul olması inanılmaz. Bu durum düşünülemez. Ne ahlakları ne de vicdanları var." sözleriyle eleştirdi.

Esir Nimrod'un babası Yehuda Cohen ise Netanyahu'ya "Sadece siyasi olarak hayatta kalmak için bir buçuk yıldır savaşı sürdürüyorsun. Oğlumun kanıyla yaşıyorsun." diye seslendi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu istifaya davet eden esir babası, "Bu (Şin-Bet Direktörü) Ronen Bar'a bir çağrıdır. Lütfen bu tehlikeli kişiyi, Binyamin Netanyahu'yu tutuklayın. Başsavcı, lütfen onu hapse atın." ifadelerini kullandı.

Yehuda Cohen, Netanyahu'nun bir anlaşma yapılmasının önündeki tek engel olduğunu belirterek "İsrail Başbakanlık koltuğundan inmesi gerekiyor. Tüm İsrail halkına çağrıda bulunuyorum. Dışarı çıkın ve Netanyahu'nun kovulmasını, tutuklanmasını, hapse atılmasını talep edin." sözleriyle İsrail halkını hükümeti protesto etmeye çağırdı.

"Televizyonun karşısına geçin ve konuşmamı dinleyin demesinden bıktık"

İsrailli esirlerden Tamir Nimrodi'nin babası Alon Nimrodi de, Netanyahu'nun açıklamalarına şaşırmadığını dile getirerek, "Televizyonun karşısına geçin ve konuşmamı dinleyin, demesinden bıktık." dedi.

Nimrodi, İsrail Başbakanı'nı esir ailelerini bölmekle ve esir ailelerinden sadece kendisiyle aynı görüşü paylaşanlarla görüşmeyi tercih etmekle suçladı.

Netanyahu, Hamas ile anlaşmayacaklarını açıklamıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve işgali tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Bir video mesaj yayınlayan Netanyahu, Hamas'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve askeri işgalinin sona erdirilmesi yönündeki şartlarını kabul etmelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelileri sürgün planının" gerçekleştirilmesini engelleyeceğini söylemişti.

Netanyahu, temel hedeflerinin "gönüllü göç" adı altında Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek olduğuna işaret etmişti.







