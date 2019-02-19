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İsrailli muhalif lider: Demokrasi tehlikede

İsrailli muhalif lider: Demokrasi tehlikede

İsrail'de Hatnua Partisi lideri Tzipi Livni, "Siyaseti bırakıyorum ancak barış umudunun İsrail'i terk etmesine izin vermeyeceğim. İsrail'de demokrasi tehlikede" dedi.

Haber Merkezi AA
Tzipi Livni, İsrail'de Hatnua Partisi lideri.
Tzipi Livni, İsrail'de Hatnua Partisi lideri.

Eski İsrail Dışişleri Bakanı ve muhalefet partilerinden Hatnua'nın lideri Tzipi Livni, siyaseti bıraktığını açıkladı.

Solcu muhalif lider Livni, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 20 yıllık siyasi hayatını sonlandırdığını ve merkez sol partilerin oy kaybını önlemek için partisinin 9 Nisan'da yapılacak erken seçime katılmayacağını duyurdu.

"İsrail'de demokrasi tehlikede"

Livni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine yönelik yolsuzluk soruşturmalarını yürüten yasal makamlara karşı eleştirileri ve medyaya saldırılarına atıf yaparak, "Geçtiğimiz yıllar benim ve inandığım şeyler için zordu. Barış kirli bir kelime haline geldi ve demokrasi tehlikede" ifadelerini kullandı.

Livni, "Siyaseti bırakıyorum ancak barış umudunun İsrail'i terk etmesine izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

İsrail basınına göre Livni, partisinin seçim barajını aşamayacağını gördüğü için bu kararı aldı.

Son kamuoyu yoklamalarında, Livni'nin partisi Hatnua'nın oylarının, meclise milletvekili sokmak için gerekli yüzde 3,25'in altında kalacağı öngörülüyordu.

İsrail'de Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde de bulunan Tzipi Livni, bakanlık yaptığı dönemlerde İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelerde aktif rol oynamıştı.

İsrail'deki anketler, 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'u önde gösteriyor. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın kurduğu İsrail Direnç Partisi'nin ise Likud'un ardından seçimden ikinci çıkacağı öngörülüyor.

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