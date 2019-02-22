Dünya İsrailli şirketler ilaçları Filistinli mahkumlarda deniyor
ORTADOĞU

İsrailli şirketler ilaçları Filistinli mahkumlarda deniyor

İsrailli şirketler ilaçları Filistinli mahkumlarda deniyor

İsrail'deki büyük ilaç şirketlerinin testleri hükümetin izniyle cezaevinde tutulan Filistinli ve Arap mahkumlar üzerinde yaptığı iddia edildi. New York'taki Columbia Üniversitesi'nde konuşan İsrailli profesör, Filistinlilerin yaşadığı yerlerin laboratuvar gibi kullanıldığını belirterek elinde iddialarıyla ilgili verilerin bulunduğunu açıkladı.

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İsrailli profesör Nadera Shalhoub-Kevorkian, İsrail'deki büyük ilaç şirketlerinin ürettikleri ilaçları, hükümetin izniyle cezaevindeki Filistinli ve Arap mahkumlar üzerinde test ettiklerini açıkladı.

  • Kudüs İbrani Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Shalhoub-Kevorkian ayrıca, orduya bağlı şirketlerin de silahları Kudüs'te işgal altındaki Filistin bölgesinde test ettiklerini anlattı.

Geçen hafta, İsrailli yetkililer hapishanede hayatını kaybeden Filistinli mahkum Fares Baroud'un cesedini teslim etmeyi reddetmişti. Ailesi Baroud'un İsrail hapishanesinde bu tarz testlere tabi tutulmuş olabileceğinden şüpheleniyor.

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