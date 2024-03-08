İsrailli tarihçi Ilan Pappe'den çarpıcı işgal analizi: Siyonist projenin sonunun başlangıcı

İsrailli tarihçi profesör Ilan Pappe merkezi İngiltere'de bulunan İslami İnsan Hakları Komisyonuna (IHRC), İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara dair açıklamalarda bulundu.
'ŞAFAKTAN ÖNCEKİ KARANLIK'
İsrail'i bir arada tutan ve Filistinlilere baskı yapmasını sağlayan temel ahlaki, ekonomik ve askeri altyapının önemli ölçüde sarsıldığını söyleyen Pappe, bunun gelecekte de süreceğini dile getirdi.
Kamuoyunda Küresel Güney'deki hükümetlerin pozisyonlarında ve Yahudi toplulukları arasında yaşanan değişime dikkati çeken Pappe, dünya genelinde Filistinlilere destek için geçmiştekinden daha etkili bir ittifakın kurulması için olasılıkların daha yüksek olduğuna işaret etti.