İsrailli tarihçi Pappe'ye havalimanında FBI sorgusu: Hamas destekçisi misin?

İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, Facebook hesabından havaalanındaki sorguya ilişkin açıklamalarda bulundu.
FBI çalışını iki kişi tarafından Detroit Metropolitan Havaalanı'na vardığında 2 saat sorgulandığını ve sorgu sırasında telefonunun elinden alındığını anlatan Pappe, sorular karşısında şaşkınlığa uğradığını belirtti.
FBI'ın, ABD'deki Arap ve Müslüman arkadaşlarının kimler ve ne kadar yakın olduklarını sorduğunu aktaran Pappe, FBI çalışanlarının, İsrailli yetkililer olduğunu düşündüğü kişilerle uzun süre telefonda konuştuklarını söyledi.
Pappe, telefonundaki bütün bilgilerin kopyalandıktan sonra gitmesine izin verildiğini kaydetti.