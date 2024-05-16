İsrailli tarihçi Pappe'ye havalimanında FBI sorgusu: Hamas destekçisi misin?

İşgalci İsrail 7 ayı aşkın süredir Gazze'de katliam yapıyor. Katiller sürüsü geçen hafta, daha önce Güvenli bölge olarak ilan ettiği Refah'ta da katliam yapmaya başladı. Kadın, çocuk ; yaşlı, genç ayırt etmeyen işgalci güçler, katliamı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de arayarak tehdit ediyor. Katil İsrail askerleri aylardır insani yardımın ulaşmadığı Gazze'nin kuzeyinde yaşananları duyurmaya çalışan Filistinli gazetecileri telefonla arayarak tehdit etti.