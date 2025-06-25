İsrailliler gasbettikleri topraklarda kan döküyor: Üç Filistinli şehit oldu

Ramallah yakınlarında bir grup İsrailli işgalci, Filistinlilere saldırarak evleri ve araçları ateşe verdi. Direnen Filistinlilere ateş açan saldırganlar üç kişiyi şehit etti, yedi kişiyi yaraladı. İsrail'in hukuk tanımaz şiddeti bir kez daha can aldı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7'sinin yaralandığı belirtildi.
Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırdı, evleri ve araçları ateşe verdi. Saldırgan İsrailliler, karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açtı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, açılan ateşte 3 Filistinlinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı ifade edildi.