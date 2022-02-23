İstanbul'da temizlik işini Albayrak’la başardık Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Senegal’e giderken gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan, Türk şirketlerinin Batılılar gibi sömürmeye değil kazan-kazan esasına göre Afrika’ya geldiğine dikkat çekti: Mesela Albayrak Grubu’nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde temizlik işini aldığını öğrenince doğrusu çok sevindim. Albayrak’ın bu işi hiçbir yerde görülmeyen bir şekilde ve süratle başaracağına inanıyorum. Niye? İstanbul’da biz bu işi Albayrak’la başardık da onun için.

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