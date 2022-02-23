Dünya İstanbulda temizlik işini Albayrakla başardık
AFRİKA

İstanbul'da temizlik işini Albayrak’la başardık

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Senegal’e giderken gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan, Türk şirketlerinin Batılılar gibi sömürmeye değil kazan-kazan esasına göre Afrika’ya geldiğine dikkat çekti: Mesela Albayrak Grubu’nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde temizlik işini aldığını öğrenince doğrusu çok sevindim. Albayrak’ın bu işi hiçbir yerde görülmeyen bir şekilde ve süratle başaracağına inanıyorum. Niye? İstanbul’da biz bu işi Albayrak’la başardık da onun için.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbulda temizlik işini Albayrak’la başardık ​​
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Türkiye olarak kazan-kazan anlayışıyla Afrika’nın kalkınmasına katkı sunmaya, karşılıklı ticaret hacmini artırarak hep beraber kazanmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde temizlik işini üstlenen Albayrak Grubu için sevindiğini dile getirdi. “Afrika’ya verdiğimiz ehemmiyetin ne kadar önemli olduğu günbegün ortaya çıkıyor” diyen Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti:

  • “Mesela Albayrak Grubu’nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde temizlik işini aldığını öğrenince doğrusu çok sevindim. Albayrak’ın bu işi hiçbir yerde görülmeyen bir şekilde ve süratle başaracağına inanıyorum. Niye? İstanbul’da biz bu işi Albayrak ile başardık da onun için. Ben Cumhurbaşkanı’yla görüşmemde de ‘Türk şirketleri sömürmek için gelmezler, kazan-kazan esasına göre burada sizlerle iş yaparlar. Bir yıl içinde buranın nasıl temizlendiğini, buradaki değişimi göreceksiniz’ dedim. O da mutlu oldu. Bunlar kitabı yazılacak çok çok önemli değişimler. Ben bu bakımdan burayı önemsiyorum. Afrika’nın tam ortasında devasa bir ülke olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin inşallah bir sıçrama yapacağına inanıyorum. Dolayısıyla bizim burayla ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. İş adamlarımızı buraya sevk etmek, buradaki yatırımları geliştirmek suretiyle inşallah farklı adımları atarız.”

Albayrak İnşaat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Arnavutluk'a söz verdiği konutları teslim etti
FOTOĞRAF 20
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2019’un Eylül ve Kasım aylarında yaşanan depremlerle sarsılan Arnavutluk'a, Türkiye yardım eli uzatmıştı. Albayrak İnşaat, Laç şehrinde Aralık 2020’de temeli atılan 522 konutun inşasını 10 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti kapsamında konutların resmi açılış törenini bugün yapacak.
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Resmi açılış töreni öncesi Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, örnek daireyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya gezdirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama’yı dairede misafir eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak proje hakkında detaylı bilgi verdi.
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Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve tüm paydaşlarla beraber Albayrak İnşaat'a teşekkürlerini ifade etti.
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Albayrak İnşaat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Arnavutluk'a söz verdiği konutları teslim etti
Albayrak İnşaat, TOKİ adına Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği 522 konut, 37 ticari ünite, 375 araçlık kapalı otoparkı olan projeyi tamamladı. Daireler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün teslim töreni eşliğinde sahipleriyle buluşacak. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, tören öncesinde örnek daireyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya gezdirerek bilgi verdi.
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