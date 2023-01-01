İşte İsveç'in vermediği dört FETÖ'cü: NATO’yu değil terörü tercih etti

- Harun Tokak:

Örgütün ‘başyüceler’ ya da ‘istişare heyeti’ de denilen kurul üyelerinden. Ayrıca örgütün sözde ‘İsrail imamı.’ İçişleri Bakanlığı’nın terör arananlar listesinde 10 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranıyor. ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘siyasal veya askeri casusluk’, ‘nitelikli zimmet’, ‘suç gelirlerini aklama’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, ele geçirme, başkasına verme’ suçlarından yakalama kararı mevcut.