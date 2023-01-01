İşte İsveç'in vermediği dört FETÖ'cü: NATO’yu değil terörü tercih etti

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Murat Çetiner- Harun Tokak
NATO üyeliği sürecinde Türkiye’ye ‘teröristlerin iadesi’ sözünü veren İsveç’in ikiyüzlü tavrı tepki çekiyor. Başkent Stockholm’de sokağa çıkan bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan provokatif eylemine İsveç hükümetinin yeterli reaksiyonu göstermemesi büyük tepki çekmişken, İsveç şimdi de terör örgütü FETÖ’ye kanat gerdi.
İsveç Yargıtay’ının Türkiye’nin istediği 4 FETÖ’cünün iade edilmesinin önünde engel bulunduğunu belirtmesi üzerine İsveç Bakanlar Kurulu, örgüt mensuplarının iade edilmemesi yönünde karar verdi. İsveç hükümetinin bu kararının Ankara’ya bildirildiği öğrenildi. İsveç’in iade talebini reddettiği kişilerin Harun Tokak, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan ve Yılmaz Aytan olduğu ortaya çıktı. İsveç daha önce de FETÖ’cü Bülent Keneş’in iade talebini reddetmişti.
Örgüt içinde önemli konumda bulunan bu kişilerin sicilleri şu şekilde: