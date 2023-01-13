PKK İsveç'te meydanı boş buldu: NATO'ya böyle mi gireceksiniz

İsveç’te yaşayan PKK’lılar, Türkiye’ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. PKK yandaşları başkent Stokholm’de 21 Ocak’ta “NATO’ya hayır” gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Önceki gün başkentteki tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup PKK’lı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzetilen bir kuklayı ayaklarından direğe astı. İsveç polisi ise bunu sadece seyretmekle yetindi. Görüntüler PKK bağlantılı sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, Türkiye ve Erdoğan’ı hedef alan tehditler de savruldu. NATO üyeliği kapsamında “terörle mücadele” sözü veren İsveç hükümetinin, ülkedeki PKK varlığına sessiz kalmasına Türkiye’den tepki yağdı.

BUNU YAPANLARI BULUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “İsveç’in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlem başlatmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “Stokholm’de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik” dedi.

REKLAM

PKK’nın provokasyonu Türkiye’de infiale neden oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'taki Türkiye ziyaretini iptal ederken İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri’ne çağrıldı.

SALDIRI TÜM TÜRKİYE’YE

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, PKK yandaşlarına sessiz kalınmasına “Bu çirkin gösteri, sadece Cumhurbaşkanı’mıza karşı değil, tüm Türkiye’ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez” sözleriyle tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise tepkisini “Cumhurbaşkanı’mızın ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçak eyleme izin vermesi asla kabul edilemez” diye dile getirdi.

VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Bu saldırı; sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk Milletine saldırıdır. İsveç hükümetini terör eylemine katılan teröristleri tespit edip, yargı önüne çıkartmaya; Türkiye’ye verdiği sözü tutmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İsveç makamlarını daha fazla gecikmeden terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmaya çağırdı. Altun, “İsveç’in NATO’ya katılmak için Madrid’de verdiği sözleri tutması gerekiyor. PKK’lı teröristin Stokholm’ün göbeğinde İsveç hükümetine kafa tutabilmesi, İsveç makamlarının iddia ettikleri gibi teröre karşı gerekli adımları atmadıklarının kanıtı” dedi.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, 11 Ocak’ta Stokholm’de gerçekleştirilen terör propagandasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. İsveçli Büyükelçiye, Türkiye’nin bu menfur eylemi şiddetle kınadığı ve protesto ettiği bildirildi. İsveç’in verdiği taahhütlerin ihlali olan ve Türkiye’nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi istendi. Eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç’in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentiler iletildi.

REKLAM

İsveçli bakan: İğrenç

Stokholm’deki alçaklığa İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström tepki gösterdi. PKK/YPG destekçilerinin Stokholm’deki provokasyonunu “iğrenç” olarak nitelendiren Billström, Twitter hesabından “Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanını, belediye binası önünde asıyormuş gibi tasvir etmek iğrençliktir” paylaşımını yaptı.

Ulf Kristersson

Teröristleri mahkeme kararı olmadan vermeyiz

NATO’ya üyelik için Madrid’de mutabakat imzalayıp Türkiye’nin şartlarını kabul eden İsveç, FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlerin iadesini ise mahkeme kararlarını gerekçe göstererek öteliyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile ilgili bu kapsamdaki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi. Kristersson 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO üyeliği konusunda İsveç’in kabul edemeyeceği bazı taleplerde bulunduğunu ileri sürerek “Türkiye, kendilerine veremeyeceğimiz, vermek istemediğiniz şeyleri de istiyor. Türkiye’nin taleplerinin hepsini karşılayamayız” demişti. Stokholm’de bu sözlerine değinen İsveç Başbakanı, iade ve sınır dışı talepleriyle ilgili yerel mahkeme kararlarının ardından “hareket alanlarının kalmadığı” mesajını verdi. İade ve sınır dışı ile ilgili hükümetin belirli sınırları olduğunu kaydeden Kristersson şöyle konuştu: “Türkiye bazen İsveç’ten iadesini istediği kişilerin ismini veriyor. İsveç’in bu konudaki mevzuatının çok net olduğu biliniyor. Bu kararları mahkemeler veriyor, bunu hükümetin değiştirmesi için bir alan yok.”

REKLAM

DÜNYA İsveç FETÖ’yü seçti: NATO biletini yaktı