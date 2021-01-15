Dünya İşte Joe Bidenın Amerikan Kurtarma Planı
AMERİKA

İşte Joe Biden'ın 'Amerikan Kurtarma Planı'

Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 Ocak günü başkanlık görevini devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Joe Biden, koronavirüsü salgını döneminde ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen “Amerikan Kurtarma Planı” adlı 1 trilyon 900 milyon dolarlık yardım paketini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Joe Biden.
Joe Biden.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Joe Biden, ekonomi paketini açıkladı. Joe Biden, koronavirüs salgını döneminde ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen “Amerikan Kurtarma Planı” adlı 1 trilyon 900 milyon dolarlık yardım paketini açıkladı.

  • Yardım paketi koronavirüsüyle mücadeleye ve aşıların dağıtılmasına 415 milyar dolar, ailelere doğrudan yardımlara 1 trilyon dolar, küçük işletmelere ve salgından en çok etkilenen topluluklara verilecek desteğe 440 milyar dolar ayrılmasını öngörüyor.

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İŞSİZLİK SİGORTASINDA 400 DOLARA ÇIKTI

Öte yandan, kişi başına verilecek doğrudan çeklerin miktarı 1.400 dolar olarak açıklanırken ayrıca ek işsizlik sigortasının da şu anki haftalık 300 dolar seviyesinden 400 dolara çıkartılacağı belirtildi.

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İLK 100 GÜNDE HEDEF 100 MİLYON AMERİKALI'YA AŞI

Joe Biden, koronavirüse karşı geliştirilen aşı uygulamasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. “Aşılar büyük umut veriyor ancak Amerika’da aşıların dağıtımı şimdiye kadar başarısızlık oldu” diyen Biden, göreve geldiği ilk 100 günde 100 milyon Amerikalı’nın aşılanması için hazırladığı aşı planını da yarın açıklayacağını ifade etti. “Nesiller boyu yalnızca bir kez görülebilecek bir ekonomik krizin ve halk sağlığı krizinin ortasında olduğumuzu görmek zor değil" ifadelerini kullanan Biden, "İnsanların büyük acılar çektiği ortada ve kaybedecek zaman yok. Şimdi harekete geçmemiz lazım” dedi.

Joe Biden'ın yemin töreni için kırmızı alarm: Ulusal Muhafızlar devrede
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Geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olayların ardından, ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren grupların seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni sırasında da Washington'da gösteri düzenleyeceklerini duyurması, kentteki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyelere çıkarılmasına yol açtı.
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Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson, düzenlediği basın toplantısında, Washington DC'deki görevli Ulusal Muhafız sayısını 15 bine çıkarabileceklerini açıkladı.
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Söz konusu Ulusal Muhafızların hangi eyaletlerden geleceğine dair net bir bilgi paylaşmayan Hokanson, ABD Park Polisi, Gizli Servis ve Kongre Polisinin kendilerinden takviye istediğinin altını çizdi.
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Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.
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Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.
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Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.
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Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.
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Joe Biden'ın yemin töreni için kırmızı alarm: Ulusal Muhafızlar devrede
ABD'de yeni başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta düzenlenecek yemini için Ulusal Muhafızlar, Kongre binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Muhtemel olayları önlemek için başkent Washington'daki Ulusal Muhafız sayısının 15 bine çıkarılabileceği bildirildi.
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