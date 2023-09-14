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İsveç akıllanmıyor: PKK yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini yaktı polis sadece izledi

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını almaya çalışan İsveç'te milli ve manevi değerlere saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak başkent Stockholm'de toplanan terör örgütü PKK yandaşları vandallar, İsveç Meclisi'nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne sözde benzetilen bir kuklayı yaktı. Çevrede bulunan polis ise provokasyonu engellemek yerine her zamanki gibi sadece seyretti.

Lokman Özdemir
09:34 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsveç

İsveç

Batı'da son dönemde milli ve manevi değerlere yönelik yapılan provokatif saldırılan dozu arttı. Özellikle Danimarka'da Kur'an-I Kerim'e yönelik saldırıların ardı arkası kesilmezken NATO'ya üye olmak için Ankara'nın onayına muhtaç olan İsveç de, terör örgütü PKK'ya kol kanat germeye devam ediyor.

Terör sempatizanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan yeni bir gösteri düzenledi.

Başkent Stockholm'de toplanan PKK yandaşları, İsveç Meclisi'nin önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Polisten izin almışlar

Paylaşılan videoda, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan ve teröristbaşı Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer alıyor.

Terör örgütü PKK yandaşlarının, 30 Eylül'de Stockholm'ün merkezinde, İsveç'in NATO'ya girmesine karşı yapacakları bir gösteri için polisten izin aldıklarını anlatan pankart taşıdığı da görüldü.

Provokasyonlar yeni değil

İsveç'te Türkiye'yi hedef alan saldırılar yeni değil. Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüleri de sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınanmıştı.


#İsveç
#PKK
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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