İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, başkent Stockholm'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Andersson, "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve bunları Finlandiya ile birlikte çözmeye çalışıyoruz. NATO'ya ve üye ülkelere sunacak çok şeyimiz var. İsveç ve Finlandiya, Türkiye de dahil olmak üzere NATO ülkelerine güvenlik katkısında bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg de Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesiyle ilgili ifade ettiği endişeler hakkında iki ülke ile de yakın diyalog içinde olduğunu vurgulayarak, İsveç'in terörle mücadele mevzuatını değiştirmeye başlamasını ve müstakbel bir NATO üyesi olarak silah ihracatı için yasal çerçeve sağlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

REKLAM

Bu iki gelişmenin Türkiye'nin endişelerini gidermek için kilit önemde olacağını belirten Stoltenberg, mümkün olan en kısa sürede bunların giderilip İsveç ve Finlandiya'nın üye olmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Liderler "Turkey" yerine "Türkiye" dedi

Stoltenberg ve Andersson'un konuşmalarında İngilizcede "Turkey" yerine "Türkiye" ismini kullanması da dikkati çekti.

Stoltenberg dün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile de basın toplantısı düzenlemiş, iki lider yine "Türkiye" demişti.

Ay başında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adı "Türkiye" olarak tescil edilmiş, NATO'ya da bu yönde bildirim yapılmıştı.

DÜNYA Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail'in tehditlerini kabul etmiyoruz

DÜNYA Stoltenberg: İsveç Türkiye'nin taleplerini karşılamak için önemli adımlar attı

DÜNYA Litvanya Belarus'un kuracağı nükleer santrale karşı erken uyarı sistemi kuracak