Dünya İsveç Başbakanı Andersson Türkiyenin endişelerini ciddiye alıyoruz
AVRUPA

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz

İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldığını, çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğun sürdüğünü söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiyenin endişelerini ciddiye alıyoruz
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, başkent Stockholm'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Andersson, "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve bunları Finlandiya ile birlikte çözmeye çalışıyoruz. NATO'ya ve üye ülkelere sunacak çok şeyimiz var. İsveç ve Finlandiya, Türkiye de dahil olmak üzere NATO ülkelerine güvenlik katkısında bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg de Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesiyle ilgili ifade ettiği endişeler hakkında iki ülke ile de yakın diyalog içinde olduğunu vurgulayarak, İsveç'in terörle mücadele mevzuatını değiştirmeye başlamasını ve müstakbel bir NATO üyesi olarak silah ihracatı için yasal çerçeve sağlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bu iki gelişmenin Türkiye'nin endişelerini gidermek için kilit önemde olacağını belirten Stoltenberg, mümkün olan en kısa sürede bunların giderilip İsveç ve Finlandiya'nın üye olmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Liderler "Turkey" yerine "Türkiye" dedi

Stoltenberg ve Andersson'un konuşmalarında İngilizcede "Turkey" yerine "Türkiye" ismini kullanması da dikkati çekti.

Stoltenberg dün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile de basın toplantısı düzenlemiş, iki lider yine "Türkiye" demişti.

  • Ay başında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adı "Türkiye" olarak tescil edilmiş, NATO'ya da bu yönde bildirim yapılmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail'in tehditlerini kabul etmiyoruz
DÜNYA
Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail'in tehditlerini kabul etmiyoruz

Stoltenberg: İsveç Türkiye'nin taleplerini karşılamak için önemli adımlar attı
DÜNYA
Stoltenberg: İsveç Türkiye'nin taleplerini karşılamak için önemli adımlar attı

Litvanya Belarus'un kuracağı nükleer santrale karşı erken uyarı sistemi kuracak
DÜNYA
Litvanya Belarus'un kuracağı nükleer santrale karşı erken uyarı sistemi kuracak

Biden: Putin'in sınır geçeceğine dair birçok verimiz vardı Zelenskiy bunu duymak istmedi
DÜNYA
Biden: Putin'in sınır geçeceğine dair birçok verimiz vardı Zelenskiy bunu duymak istmedi

Çok ciddiye alıyoruz

'Çok ciddiye alıyoruz'

​NATO'dan önemli Türkiye detayı.
Galatasaraya evet dedi

Galatasaray'a 'evet' dedi

​Galatasaray'da yeni yönetim Arjantinli teknik adamı istiyor.
Kılıçdaroğlunun tweet çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Bakan Bozdağ TVNET'te anlattı: Yüzlerce kişiye dava açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak.

Lincoln Fenerbahçe'de

Lincoln Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Adana'yı sel vurdu

Adana'yı sel vurdu

​Araçlar kullanılamaz hale geldi.

​Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.