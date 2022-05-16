Dünya İsveç Başbakanı Magdalena Andersson İsveç en iyi NATO içinde korunur
AVRUPA

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: İsveç en iyi NATO içinde korunur

İsveç'in NATO üyeliğine başvurusu parlamentoda değerlendiriliyor. Başbakan Magdalena Andersson, parlamentoda yaptığı konuşmada, NATO üyeliğine başvurmanın, ülkenin güvenlik politikasında tarihi bir değişikliğe işaret ettiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: İsveç en iyi NATO içinde korunur
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

Andersson, İsveç'in, NATO üyeliği ile edinilecek resmi güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ülkesinin komşu Finlandiya ile hareket ettiğini kaydeden Andersson, "İsveç en iyi NATO içinde korunur. Ne yazık ki yakın gelecekte bu yaklaşımın (Rusya'nın eylemleri) tersine çevrileceğine inanmak için bir nedenimiz yok." ifadelerini kullandı.

Çoğu üyesinin NATO'ya katılımı desteklediği İsveç parlamentosundaki tartışmanın formaliteden ileri gitmemesine ve sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.

İsveç'teki sekiz siyasi partiden yalnızca ikisinin NATO üyeliğine karşı olduğu biliniyor.

Parlamentodaki tartışmanın ardından İsveç ve Finlandiya'nın en geç 18 Mayıs'a kadar NATO'ya üyelik için başvuru yapması bekleniyor.

İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı.

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