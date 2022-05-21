İsveç Başbakanı: PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde destekliyoruz

Başbakan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu ele aldı

"PKK'NIN TERÖR LİSTESİNDE BULUNMASINI AÇIK ŞEKİLDE DESTEKLİYORUM"

PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede "İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.