Dünya İsveç Başbakanı PKKnın terör listesine alınmasını açık şekilde destekliyoruz
AVRUPA

İsveç Başbakanı: PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde destekliyoruz

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'NATO'ya katılım' süreci hakkında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, görüşmenin detaylarını aktardı. Andersson, ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
İsveç Başbakanı: PKKnın terör listesine alınmasını açık şekilde destekliyoruz
Magdalena Andersson

Başbakan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

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PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede "İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.

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Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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