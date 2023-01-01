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Dünya

İsveç Paludan 'ın alçak eylemi için geniş güvenlik önlemi aldı

İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunan İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'a izin verildi. İsveç polisi, İslam karşıtı Rasmus Paludan'ın alçak eylemini gerçekleştirmesi için geniş güvenlik önlemi aldı.

15:59 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsveç polisi skandal eylemin gerçekleştirileceği Türkiye Büyükelçiliği önünde güvenlik önlemi aldı.

İsveç polisi skandal eylemin gerçekleştirileceği Türkiye Büyükelçiliği önünde güvenlik önlemi aldı.

İsveç'te geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunduğunu açıklayan İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'a izin verildi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'e Türkiye'den tepki üstüne tepki verildi. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı.

BAKAN AKAR: ZİYARETİ İPTAL ETTİK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
"Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik."
açıklamasında bulundu.

İSVEÇ POLİSİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İsveç polisi, İslam karşıtı Rasmus Paludan'ın alçak eylemini gerçekleştirmesi için geniş güvenlik önlemi aldı. Paludan'ın eylemini gerçekleştireceği Stockholm Türk Büyükelçiliği önündeki insan kalabalığı ve polisin aldığı önlemler kameraya yansıdı.



İsveç İslam düşmanı siyasetçiye 2017'den bu yana göz yumuyor: Paludan provokasyonlarını polis korumasıyla yapıyor
İsveç İslam düşmanı siyasetçiye 2017'den bu yana göz yumuyor: Paludan provokasyonlarını polis korumasıyla yapıyor

İsveç'te geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunduğunu açıklayan İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'a izin verildi. Irkçı siyasetçinin eylemlerine yıllardır göz yuman İsveç hükümeti, Paludan'ın daha önce yaptığı başvurulara da onay vermişti. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınıyor. 2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde eylemlerini sürdürmüştü.


#İsveç
#Kuran-ı Kerim
#Rasmus Paludan
13 dakika önce
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