İsveç Paludan 'ın alçak eylemi için geniş güvenlik önlemi aldı

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İsveç polisi skandal eylemin gerçekleştirileceği Türkiye Büyükelçiliği önünde güvenlik önlemi aldı.
İsveç'te geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunduğunu açıklayan İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'a izin verildi.
Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'e Türkiye'den tepki üstüne tepki verildi. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı.
İsveç polisi, İslam karşıtı Rasmus Paludan'ın alçak eylemini gerçekleştirmesi için geniş güvenlik önlemi aldı. Paludan'ın eylemini gerçekleştireceği Stockholm Türk Büyükelçiliği önündeki insan kalabalığı ve polisin aldığı önlemler kameraya yansıdı.