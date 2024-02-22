İsveç PKK'nın alanını daraltacak

Terörle mücadelede farklı ülkelerle iş birliğinin önemli olduğunu belirten İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, “Son günlerde terörle mücadele kapsamında sert önlemler alıyoruz. Bu çerçevede Türkiye ile de iyi bir iş birliği yapıyoruz. Bu sene için yaptığımız değerlendirmede de PKK'nın terör örgütü olarak sınıflandırılması devam edecek” dedi. Terör örgütünün alanını daraltmak için bir dizi farklı önlemler alındığını açıklayan İsveçli teşkilat başkanı, “İsveç'i üs olarak kullanan PKK'nın çeşitli aktörlerini, faaliyetlerini azaltma ve önleme isteğimiz var. PKK'nın faaliyetlerini önlemek istiyoruz ve bu doğrultuda önlemler aldık” diye konuştu.
TEHDİT SEVİYESİ 4’TE
Rusya, Çin ve İran'ın İsveç'in güvenliği için tehdit oluşturan ülkeler olduğuna dikkat çeken Essen, "Bu ülkelerden kaynaklanan istihbarat faaliyetleri İsveç'in güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi. Ülkede ulusal terör tehdidi seviyesinin 17 Ağustos 2023'te 3'ten 4'e yükseltildiğini hatırlatan Essen, "Terör tehdidi seviyesini aşağı çekmek için sürekli takip ediyoruz. Bir süre daha terör alarmı en yüksek 5 üzerinden 4 seviyesinde kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
TERÖR FAALİYETİ RAPORLAŞTI
İsveç İstihbarat Teşkilatı ve ilgili kurumların 2023-2024 İsveç'e yönelik terör tehdidini ele alan raporda, PKK'nın Türkiye'deki terör faaliyetleri için Avrupa ve İsveç'i üs olarak kullanmaya devam edeceğine dikkat çekilmişti. Raporda, örgütün olumlu imaj ve elaman kazanmak için faaliyeti sürdüreceği açıklanmıştı.