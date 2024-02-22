İsveç PKK'nın alanını daraltacak

Terörle mücadelede farklı ülkelerle iş birliğinin önemli olduğunu belirten İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, “Son günlerde terörle mücadele kapsamında sert önlemler alıyoruz. Bu çerçevede Türkiye ile de iyi bir iş birliği yapıyoruz. Bu sene için yaptığımız değerlendirmede de PKK'nın terör örgütü olarak sınıflandırılması devam edecek” dedi. Terör örgütünün alanını daraltmak için bir dizi farklı önlemler alındığını açıklayan İsveçli teşkilat başkanı, “İsveç'i üs olarak kullanan PKK'nın çeşitli aktörlerini, faaliyetlerini azaltma ve önleme isteğimiz var. PKK'nın faaliyetlerini önlemek istiyoruz ve bu doğrultuda önlemler aldık” diye konuştu.